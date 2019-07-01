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Верховний суд зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи Клюєва

Новини » Політика    01.07.2019 - 18:41
Верховний суд зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи Клюєва
Фото: Андрій Клюєв (partyofregions.com.ua)

Верховний суд зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи про реєстрацію екс-глави Адміністрації президента часів Януковича

Верховний суд України зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) повторно розглянути документи про реєстрацію екс-глави Адміністрації президента часів Януковича Андрія Клюєва кандидатом на вибори у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба суду.

Повідомляється, що Верховний суд скасував рішення суду першої інстанції в частині зобов'язання ЦВК зареєструвати кандидатом у народні депутати Андрія Клюєва, зате зобов'язав ЦВК повторно розглянути документи про його реєстрації.

Рішення прийнято в результаті перегляду справи за позовом Ліберальної партії України до ЦВК. Зокрема, ЦВК обгрунтувала своє рішення тим, що Клюєвим не дотримані вимоги Конституції України та законодавства про проживання в Україні протягом останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019.

У ЦВК уточнили, що при прийнятті спірної постанови були прийняті до уваги тільки дані, викладені у листі Генеральної прокуратури, у якому міститься певна інформація по кримінальних проваджень, які зареєстровані у відношенні Клюєва. А також зазначено, що позивач один раз перетинав кордон України 1 січня 2015 року і повернувся на територію України 11 січня 2015 року, інших відомостей в ГПУ щодо перебування особи за кордоном за період 2014-2019 років немає.

У той же час захист Клюєва наполягає на тому, що він постійно проживає в окупованому Донецьку, а, отже, вимоги про безперервне проживання в Україні дотримані.

У зв'язку з цим Верховний суд скасував це рішення в частині зобов'язання ЦВК зареєструвати особу кандидатом у народні депутати.

Нагадаємо, Касаційний адміністративний суд Верховного суду України скасував рішення ЦВК про відмову брати участь у позачергових виборах у Верховну раду Клюєву.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 23 червня Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидатом в нардепи на позачергові вибори екс-главі Адміністрації президента часів президентства Віктора Януковича Андрію Клюєву, який висувався від "Ліберальної партії України".

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