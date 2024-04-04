ua en ru
Чт, 04 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Верховний Суд узаконив перехід з УПЦ МП до ПЦУ

Четвер 04 квітня 2024 00:50
UA EN RU
Верховний Суд узаконив перехід з УПЦ МП до ПЦУ Фото: Верховний Суд узаконив перехід з УПЦ МП до ПЦУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

Вперше Верховний Суд ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Верховного Суду.

У суді повідомили, що частина мешканців села Калинівка Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, перейшовши до Православної Церкви України. Однак цей крок було оскаржено в суді.

Судова палата для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду передала справу на розгляд Великої Палати ВС.

"Вирішуючи питання про межі втручання держави у право на свободу віросповідання, Велика Палата ВС як засадничим положенням керувалася тим, що завданням суду є визначення того, чи заходи, вжиті на національному рівні, є виправданими та пропорційними, а також наскільки виправданим є втручання суду у внутрішні справи релігійної громади", - розповіли представники Верховного Суду.

Нагадаємо, РПЦ пропонує Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію. Так, 27-28 березня РПЦ провела Всесвітній російський народний собор у Москві та схвалила ідеологічний і політичний документ, де посилила свою риторику щодо війни Росії в Україні.

Крім того, правоохоронці затримали "медійний блок" УПЦ МП. В рамках діяльності так званого медійного блоку учасники вихваляли російську агресію та розпалювали міжрелігійну ворожнечу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ УПЦ МП ПЦУ Війна Росії проти України
NEWS
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
Фінляндія анонсувала передачу Україні нового пакету допомоги на 188 млн євро
DAILY
Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Депортації та репресії. Як Росія проводить етнічні чистки українців в окупації