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Верховный Суд узаконил переход с УПЦ МП в ПЦУ

Четверг 04 апреля 2024 00:50
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Верховный Суд узаконил переход с УПЦ МП в ПЦУ Фото: Верховный Суд узаконил переход с УПЦ МП в ВЦУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ксения Вертебная

Впервые Верховный Суд принял решение, признающее законным переход религиозной общины из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Верховного Суда.

В суде сообщили, что часть жителей села Калиновка Житомирской области решила добровольно изменить каноническую принадлежность, перейдя в Православную Церковь Украины. Однако этот шаг был обжалован в суде.

Судебная палата для рассмотрения дел по корпоративным спорам, корпоративным правам и ценным бумагам Кассационного хозяйственного суда передала дело на рассмотрение Большой Палаты ВС.

"Решая вопрос о границах вмешательства государства в право на свободу вероисповедания, Великая Палата ВС как основополагающим положением руководствовалась тем, что задачей суда является определение того, являются ли меры, предпринятые на национальном уровне, оправданными и пропорциональными, а также насколько оправданным является вмешательство суда в внутренние дела религиозного общества", - рассказали представители Верховного Суда.

Напомним, РПЦ предлагает Кремлю ультранационалистическую идеологию. Так, 27-28 марта РПЦ провела Всемирный русский народный собор в Москве и одобрила идеологический и политический документ, где усилила свою риторику войны России в Украине.

Кроме того,правоохранители задержали "медийный блок" УПЦ МП . В рамках деятельности так называемого медийного блока участники восхваляли российскую агрессию и разжигали межрелигиозную рознь.

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