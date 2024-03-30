"Священна війна": РПЦ пропонує Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію, - ISW
Російська православна церква Московського патріархату (РПЦ МП) об'єднала кілька кремлівських ідеологічних наративів, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні та експансіоністського майбутнього Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що 27-28 березня РПЦ провела Всесвітній російський народний собор у Москві та схвалила ідеологічний і політичний документ.
В ньому РПЦ посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною". Це є суттєвим відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії в Україну, як будь-яку "війну".
Також РПЦ МП об’єднує попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов’язки.
Крім того, РПЦ МП підкреслила, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.
Аналітики ISW вважають, що цей заклик до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію.
Також Російська православна церква має на меті конвертувати етнічних білорусів у російську націю через свою концепцію "доктрини триєдиності", а також масово репатріювати інших "співвітчизників" за кордоном.
"Кремль може вирішити не повністю приєднуватися публічно до запропонованої РПЦ ультранаціоналістичної ідеології, але, скоріш за все, запозичить і використає її для підтримки військових дій в Україні та будь-яких майбутніх актів агресії проти сусідів Росії і Заходу", - йдеться у звіті ISW.
Боротьба з РПЦ МП в Україні
Нагадаємо, всередині грудня 2023 року Україна оголосила в розшук патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва).
Восени минулого року патріарх РПЦ Кирило заявив, що смерть під час виконання військового обов'язку є "жертвою" і нібито "змиває всі гріхи".
Крім того, у грудні минулого року було повідомлено про підозру протоієрею РПЦ із окупованого Криму Дмитру Кроткову. Він "благословляв" терористів на вбивства українців та поставляв ворогу ударні дрони.
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