Головна » Новини » Політика

У Верховній Раді явиться новий народний депутат: що про нього відомо

Україна, П'ятниця 23 січня 2026 19:57
У Верховній Раді явиться новий народний депутат: що про нього відомо Фото: Верховна Рада України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала Сергія Карабуту обраним народним депутатом України. Він замінить у Раді Олександра Кабанова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЦВК.

Рішення ЦВК було ухвалено після отримання офіційного документа від парламенту щодо дострокового припинення повноважень нардепа від "Слуги народу" Олександра Кабанова, який помер 14 січня.

Для реєстрації народним депутатом України Сергій Карабута має подати до ЦВК визначені законом документи не пізніш як на двадцятий день. Після цього ЦВК ухвалить відповідне рішення не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання.

Щодо відомо про Карабуту

Сергій Карабута народився 3 січня 1983 року у Києві. У 2006 році закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент" та Міжрегіональну академію управління персоналом.

У Верховній Раді явиться новий народний депутат: що про нього відомоФото: Сергій Карабута (facebook.com sergey.karabuta)

У 2006 році став співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана тевел". Крім того, він був керівником Київської філії ТОВ "Компанія мандри".

У 2019 році Карабута балотувався до Верховної Ради дев'ятого скликання від партії "Слуга народу" (№156 у списку), як безпартійний.

Нагадаємо, 14 січня стало відомо про смерть народного депутата України від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.

Зазначимо, ЦВК пропонує встановити в Україні шестимісячний термін між завершенням дії воєнного стану та початком виборчого процесу під час проведення виборів.

Докладніше про питання виборчого процесу - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".

