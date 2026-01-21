ua en ru
Головна » Новини » Політика

ЦВК дало пропозиції щодо виборів: через шість місяців після миру і без голосування в РФ

Україна, Середа 21 січня 2026 20:55
UA EN RU
ЦВК дало пропозиції щодо виборів: через шість місяців після миру і без голосування в РФ Ілюстративне фото: вибори можуть провести (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні Центральна виборча комісія пропонує встановити термін у шість місяців між завершенням дії воєнного стану та початком виборчого процесу під час проведення виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови ЦВК Олега Діденко.

Зазначається, що строки виборчого процесу залишаться незмінними:

  • для виборів президента України - 90 днів;
  • для виборів народних депутатів України - 60 днів;

Під час підготовчого процесу оцінюється можливість проведення виборів на окремих територіях, аналіз готовності інфраструктури (наслідки війни), розрахунок та аналіз від МЗС щодо виборчих дільниць за кордоном тощо.

В ЦВК запропонували кілька важливих доповнень до виборчого процесу:

  • подальша лібералізація зміни адреси проживання та місця голосування;
  • закріплення на законодавчому рівні норми, що голосування на території РФ та Білорусі заборонене;
  • замість голосування на території РФ та РБ виборці звідти можуть проголосувати в інших безпечних державах;
  • необхідність забезпечити ефективні інструменти протидії іноземному втручанню у вибори;
  • напрацювання протоколів безпеки під час проведення виборів.

Своєю чергою присутня на засіданні голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк повідомила, що зараз на розгляді в парламенті є 23 законопроєкти, які стосуються виборів, 8 з них - першочергові.

В грудні минулого року президент України Володимир Зеленський закликав парламент напрацювати законодавчі зміни. 22 грудня 2025 року у Верховній Раді створили робочу групу для опрацювання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану.

За словами Зеленського, в Україні вивчається варіант з електронним голосуванням на виборах для українців за кордоном. При цьому зараз мова йде тільки про вибори президента - проведення парламентських та місцевих виборів поки що не розглядається.

Зазначимо, що більшість українців негативно ставиться до онлайн-голосування через ризики фальсифікацій, хоча частина населення вважає проведення виборів після перемир’я з Росією необхідним кроком.

Докладніше - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".

