В Верховной Раде появится новый народный депутат: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦИК .

Решение ЦИК было принято после получения официального документа от парламента о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Слуги народа" Александра Кабанова, который умер 14 января.

Для регистрации народным депутатом Украины Сергей Карабута должен подать в ЦИК определенные законом документы не позднее чем на двадцатый день. После этого ЦИК примет соответствующее решение не позднее чем на пятый день со дня их получения.

Что касается известно о Карабуте

Сергей Карабута родился 3 января 1983 года в Киеве. В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.

Фото: Сергей Карабута (facebook.com sergey.karabuta)

В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме того, он был руководителем Киевского филиала ООО "Компания путешествия".

В 2019 году Карабута баллотировался в Верховную Раду девятого созыва от партии "Слуга народа" (№156 в списке), как беспартийный.