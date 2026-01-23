ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Верховной Раде появится новый народный депутат: что о нем известно

Украина, Пятница 23 января 2026 19:57
UA EN RU
В Верховной Раде появится новый народный депутат: что о нем известно Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала Сергея Карабуту избранным народным депутатом Украины. Он заменит в Раде Александра Кабанова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦИК.

Решение ЦИК было принято после получения официального документа от парламента о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Слуги народа" Александра Кабанова, который умер 14 января.

Для регистрации народным депутатом Украины Сергей Карабута должен подать в ЦИК определенные законом документы не позднее чем на двадцатый день. После этого ЦИК примет соответствующее решение не позднее чем на пятый день со дня их получения.

Что касается известно о Карабуте

Сергей Карабута родился 3 января 1983 года в Киеве. В 2006 году окончил Институт туризма Федерации профсоюзов Украины по специальности "менеджмент" и Межрегиональную академию управления персоналом.

В Верховной Раде появится новый народный депутат: что о нем известноФото: Сергей Карабута (facebook.com sergey.karabuta)

В 2006 году стал соучредителем и директором туристической фирмы ООО "Тропикана тевел". Кроме того, он был руководителем Киевского филиала ООО "Компания путешествия".

В 2019 году Карабута баллотировался в Верховную Раду девятого созыва от партии "Слуга народа" (№156 в списке), как беспартийный.

Напомним, 14 января стало известно о смерти народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Александра Кабанова.

Отметим, ЦИК предлагает установить в Украине шестимесячный срок между завершением действия военного положения и началом избирательного процесса во время проведения выборов.

Подробнее о вопросах избирательного процесса - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

Читайте РБК-Украина в Google News
Центральная избирательная комиссия Верховная рада
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов