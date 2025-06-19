Верховний лідер Ірану "не може далі існувати", - Міноборони Ізраїля

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня, в рамках операції "Левиний народ", Ізраїль завдав авіаударів по об’єктах військової та ядерної інфраструктури Ірану. Під час обстрілу загинули десятки високопоставлених офіцерів і спеціалістів, причетних до розвитку ядерної програми Тегерана.

Після цього Іран та Ізраїль щодня "обмінюються" обстрілами.

Сьогодні, 19 червня, Тегеран знову завдав ракетного удару по Ізраїлю. Зокрема, під обстрілом була лікарня "Сорока" в Беер-Шеві.

Після цього Кац заявив, що Ізраїль посилить інтенсивність ударів по території Ірану у відповідь на удари Тегерана по ізраїльських містах.

Нещодавно ЗМІ писали про те, що голова Білого дому Дональд Трамп нібито заборонив Ізраїлю вбивати Хаменеї. Але прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заперечив це.

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