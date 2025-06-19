Верховный лидер Ирана "не может дальше существовать", - Минобороны Израиля

Война Израиля и Ирана

13 июня, в рамках операции "Львиный народ", Израиль нанес авиаудары по объектам военной и ядерной инфраструктуры Ирана. Во время обстрела погибли десятки высокопоставленных офицеров и специалистов, причастных к развитию ядерной программы Тегерана.

После этого Иран и Израиль ежедневно "обмениваются" обстрелами.

Сегодня, 19 июня, Тегеран снова нанес ракетный удар по Израилю. В частности, под обстрелом была больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

После этого Кац заявил, что Израиль усилит интенсивность ударов по территории Ирана в ответ на удары Тегерана по израильским городам.

Недавно СМИ писали о том, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы запретил Израилю убивать Хаменеи. Но премьер-министр Биньямин Нетаньяху опроверг это.

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