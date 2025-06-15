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Reuters написав про "план ліквідації" аятоли Хаменеї: що відповів Нетаньяху

Неділя 15 червня 2025 20:05
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Reuters написав про "план ліквідації" аятоли Хаменеї: що відповів Нетаньяху Фото: Алі Хаменеї (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заборонив Ізраїлю вбивати верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху спростовує наявність такого плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і The Times of Israel.

Зокрема, агентство Reuters випустило публікацію про нібито наявність ізраїльського плану з ліквідації іранського лідера, і що Трамп останніми днями нібито наклав на нього вето. Таку інформацію виданню сказали два американські чиновники.

"Іранці вже вбили американця? Ні. Поки вони цього не зроблять, ми навіть не говоримо про переслідування політичного керівництва", - сказав високопоставлений чиновник адміністрації США.

Також джерела повідомили, що високопосадовці США перебували в постійному контакті з ізраїльськими офіційними особами відтоді, як Ізраїль розпочав масовану атаку на Іран у спробі зупинити його ядерну програму.

За їхніми словами, ізраїльтяни повідомили, що в них була можливість убити головного іранського лідера, але Трамп відмахнувся від цього плану.

Водночас, Нетаньяху запитали про публікацію Reuters в ефірі Fox News. Відповідаючи на запитання щодо цієї інформації, він сказав наступне:

"Існує так багато різних повідомлень про розмови, яких ніколи не було, що я не збираюся в них вдаватися", - заявив Нетаньяху в ефірі.

Радник із нацбезпеки Цахі Ханегбі також спростовує повідомлення, називаючи його "фальшивою новиною вищого порядку".

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 13 червня Ізраїль почав завдавати ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану.

Крім того, згідно з офіційним підтвердженням, країна ліквідувала топ-20 іранських командирів. Серед них вищі чиновники.

Учора The Wall Street Journal написало, що Ізраїль не виключає сценарію, за якого верховного лідера Ірану буде фізично усунуто.

Згідно з твердженням ізраїльського чиновника, убивство Хаменеї "не є табу" для Ізраїлю в рамках досягнення мети - знищення ядерної програми Тегерана.

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