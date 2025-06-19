Іран запустив по Ізраїлю нову хвилю балістичних ракет: пошкоджено лікарню, є поранені

Іран сьогодні зранку, 19 червня, вчергове вдарив балістичними ракетами по кількох регіонах Ізраїлю. Відомо, що від обстрілу постраждала лікарня, є поранені.

Про це РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Зазначається, що одна з іранських балістичних ракет влучила у лікарню "Сорока" в Беер-Шеві. Усього в результаті атаки повідомляється вже про близько 30 постраждалих.

Усього після останнього іранського обстрілу в центральній та південній частинах Ізраїлю виявлено не менше чотирьох місць падіння ракет. Повідомляється про влучання по будинках у Тель-Авіві, Рамат-Гані і Холоні.

За даними місцевих ЗМІ, загалом сьогодні зранку Іран випустив по території Ізраїлю не менше 20 ракет.