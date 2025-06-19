Іран запустив по Ізраїлю нову хвилю балістичних ракет: пошкоджено лікарню, є поранені
Іран сьогодні зранку, 19 червня, вчергове вдарив балістичними ракетами по кількох регіонах Ізраїлю. Відомо, що від обстрілу постраждала лікарня, є поранені.
Про це РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Зазначається, що одна з іранських балістичних ракет влучила у лікарню "Сорока" в Беер-Шеві. Усього в результаті атаки повідомляється вже про близько 30 постраждалих.
Усього після останнього іранського обстрілу в центральній та південній частинах Ізраїлю виявлено не менше чотирьох місць падіння ракет. Повідомляється про влучання по будинках у Тель-Авіві, Рамат-Гані і Холоні.
За даними місцевих ЗМІ, загалом сьогодні зранку Іран випустив по території Ізраїлю не менше 20 ракет.
Що передувало
Нагадаємо, у ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ", у рамках якої атакує військові об'єкти Ірану. Зокрема ті, які пов'язані з ядерною та ракетною програмами.
У відповідь Іран завдавав ударів по Ізраїлю і досі залишалося невідомим питання, чи втрутяться в ситуацію США, чи будуть американські війська атакувати військові об'єкти Тегерана.
Також зазначимо, що вчора Трамп заявив, що не дозволить Ірану обзавестися ядерною зброєю, оскільки це матиме катастрофічні наслідки для світу.
Щодо остаточного рішення залучення військ США до поточних ударів Ізраїлю по Ірану, Трамп сказав, що рішення ще не ухвалено.
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