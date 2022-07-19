Верховная рада уволила Венедиктову

"Слуга народа" дала за отставку Венедиктовой 198 голосов. Помогли ей лишить Венедиктову должности:

Батькивщина - 10;

Платформа за жизнь и мир - 14;

За будущее - 9;

Доверие - 17;

Восстановление Украины - 10;

Внефракционные - 6.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Венедиктова находится команде "СН" с первых дней, а в Офис генерального прокурора ее делегировали из Верховной рады. При этом он подчеркнул, что Венедиктова остается в команде.

"Поэтому прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти. Ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу", - написал он.

Предыстория

17 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что отстранил Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины и Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.

После чего Зеленский объяснил, что указы по Баканову и Венедиктовой связанные с массовыми фактами государственной измены коллаборационной деятельности со стороны сотрудников органов СБУ и прокуратуры.

Уже 19 июля глава государства внес в Раду проект постановления об увольнении генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Больше о причинах устранения Баканова и Венедиктовой читайте в материале РБК-Украина "За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит".

Что известно о Венедиктовой

Ирина Валентиновна Венедиктова родилась 21 сентября 1978 года в Харькове. Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Изучала курс международного коммерческого арбитража в Chartered Institute of Arbitrators.

На парламентских выборах 2019 избрана народным депутатом от партии Слуга народа, № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной раде IX созыва.

27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

17 марта 2020 года Верховная рада одобрила назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора. "За" проголосовали 269 нардепов, "против" - 38, "воздержались" - 47.