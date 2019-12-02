Верховная рада с февраля начнет работать по плану законопроектных работ

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)

Фракции призвали предоставлять свои предложения касательно формирования этого плана

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент с февраля начнет работать по плану законопроектных работ. Об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Он призвал фракции предоставлять свои предложения относительно формирования этого плана.

"Мы с февраля будем работать по плану законопроектных работ. Поэтому будем очень ждать ваших предложений по составлению плана работ... Поэтому просьба к фракциям тоже не мешкать, чтобы мы смогли нормально с февраля в новой сессии начать работать в соответствии с требованиями этого закона (о введении плана законопроектных работ, - ред.)", - сказал замглавы парламента.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда рассмотрят законопроект о переводе следователей Госбюро расследований, которые расследовали дела Майдана, в Генпрокуратору.

Как писало РБК-Украина, глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что парламент на этой пленарной неделе примет решение относительно законопроекта о рынке электроэнергии.

Также сообщалось, что в Кабмине рассматривают план диверсификации источников энергоресурсов, в рамках которого из одного источника Украина не сможет получить более 30% энергетического ресурса.