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Верховна рада з лютого почне працювати за планом законопроектних робіт

Новини » Політика     02.12.2019 - 11:44
Верховна рада з лютого почне працювати за планом законопроектних робіт
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Фракції закликали надавати свої пропозиції щодо формування цього плану

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент з лютого почне працювати за планом законопроектних робіт. Про це він сказав в ході засідання погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Він закликав фракції надавати свої пропозиції щодо формування цього плану.

"Ми з лютого будемо працювати за планом законопроектних робіт. Тому будемо дуже чекати ваших пропозицій щодо складання плану робіт... Тому прохання до фракцій теж не баритися, щоб ми змогли нормально з лютого в новій сесії почати працювати відповідно до вимог цього закону (про введення плану законопроектних робіт, - ред.)", - сказав заступник голови парламенту.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, коли розглянуть законопроект про переведення слідчих Держбюро розслідувань, які розслідували справи Майдану, в Генпрокуратору.

Як повідомляло РБК-Україна, голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що парламент на цьому пленарному тижні прийме рішення щодо законопроекту про ринок електроенергії.

Також повідомлялося, що в Кабміні розглядають план диверсифікації джерел енергоресурсів, в рамках якого з одного джерела Україна не зможе отримати понад 30% енергетичного ресурсу.

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