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В Раде рассказали, когда рассмотрят законопроект о ГБР

Новости » Политика     02.12.2019 - 11:26
В Раде рассказали, когда рассмотрят законопроект о ГБР
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Законопроект о ГБР первый в повестке дня заседания 3 декабря

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о внесении правок в закон о Государственном бюро расследований во вторник, 3 декабря, и этот вопрос будет первым в повестке дня. Об этом на заседании согласительного совета заявил спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Разумков попросил нардепов не затягивать рассмотрение законопроекта о ГБР.

"Мы рассмотрим этот законопроект завтра первым, во вторник. Я прошу народных депутатов ... не затягивать процесс рассмотрения законопроектов. Есть важные правки, однако далеко не все из них настолько важны, чтобы занимать день-два-три на рассмотрение", - отметил он.

Напомним, ранее профильный комитет Рады поддержал новую редакцию поправки о переводе в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали дела Майдана в ГПУ. Речь идет о расследовании событий в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

В середине ноября парламент поддержал правку в законопроект о перезапуске Госбюро расследований (№ 2116), которая предполагает увольнение руководства. Согласно этой правке, полномочия директора, первого заместителя и заместителя директора ГБР прекращаются досрочно в случае принятия закона и вступления его в силу.

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Новости Украины Верховная РадаГБРДмитрий Разумков
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