Верховна Рада відправила Кубракова у відставку

Як голосували нардепи

"За" відставку Кубракова проголосували 272 нардепи. При цьому "утрималися" від голосування 35 депутатів.

Зазначимо, що за інформацією РБК-Україна, офіційно причини звільнення Кубракову не пояснили. Він не мав розмови ані з президентом, ані з прем'єром. Це він підтвердив і на своїй сторінці у Facebook.

"Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - заявив Кубраков.

Що відомо про Кубракова

Олександр Кубраков народився у 1982 році в м. Першотравенськ Дніпропетровської області. Закінчив Київський Національний економічний університет та короткотермінову програму у "Harvard Kennedy School". Маркетолог за освітою. Одружений. Має двох синів.

З 2003 по 2004 рік був економістом відділу маркетингу Департаменту по роботі з пластиковими картками Акціонерного комерційного банку "Правекс-банк". Був виконавчим директором "Асоціації "Інформаційні технології України". Брав участь у реалізації низки масштабних проектів: "Домашній інтернет" від "Київстар", "транспортна стратегія Києва" тощо.

Співзасновник ТОВ "Єврокомунсервіс" та групи ТОВ зі спільною назвою "Місто для людей", керівник ТОВ "Місто для людей", "Місто для людей сервіс" та "Місто для людей Київ".

У 2004-2011 роках працював маркетологом. Пізніше, у 2014 році став радником міського голови Києва Віталія Кличка з IT-питань.

У 2015-2016 роках перейшов у Міністерство юстиції України, був керівником проектного офісу міністерства. Також працював керівником сектору телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу". Цього ж року в листопаді був призначений на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України, а вже у травні 2021-го Верховна Рада проголосувала за призначення Кубракова міністром інфраструктури.

1 грудня 2022 року Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури України та призначила його віце-прем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Варто зауважити, що ще фактично місяць тому РБК-Україна писало у своєму матеріалі, що Кабмін чекають кадрові зміни. І серед потенційних кандидатів на звільнення джерела видання назвали Кубракова. Співрозмовники вказували різні причини невдоволення роботою міністра. Серед яких він нібито замало часу приділяє темі регіональної політики й парламентарям не подобається його тісна співпраця з Національним антикорупційним бюро.