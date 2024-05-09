Верховная Рада отправила Кубракова в отставку

Как голосовали нардепы

"За" отставку Кубракова проголосовали 272 нардепа. При этом "воздержались" от голосования 35 депутатов.

Что известно о Кубракове

Александр Кубраков родился в 1982 году в г. Первомайск Днепропетровской области. Окончил Киевский Национальный экономический университет и краткосрочную программу в Harvard Kennedy School. Маркетолог по образованию. Женат. Имеет двух сыновей.

С 2003 по 2004 год был экономистом отдела маркетинга Департамента по работе с пластиковыми карточками Акционерного коммерческого банка "Правэкс-банк". Был исполнительным директором "Ассоциации "Информационные технологии Украины". Участвовал в реализации ряда масштабных проектов: "Домашний интернет" от "Киевстар", "транспортная стратегия Киева" и т.д.

Соучредитель ООО "Еврокоммунсервис" и группы ООО с общим названием "Город для людей", руководитель ООО "Город для людей", "Город для людей сервис" и "Город для людей Киев".

В 2004-2011 годах работал маркетологом. Позже в 2014 году стал советником городского головы Киева Виталия Кличко по IT-вопросам.

В 2015-2016 годах перешел в Министерство юстиции Украины, был руководителем проектного офиса министерства. Также работал руководителем сектора телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

В 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа". В этом же году в ноябре был назначен на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины, а уже в мае 2021 года Верховная Рада проголосовала за назначение Кубракова министром инфраструктуры.

1 декабря 2022 года Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры Украины и назначила его вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Следует отметить, что еще фактически месяц назад РБК-Украина писало в своем материале, что Кабмин ждут кадровые изменения. И среди потенциальных кандидатов на увольнение источники издания назвали Кубракова. Собеседники указывали разные причины недовольства работой министра. Среди которых он якобы слишком мало времени уделяет теме региональной политики и парламентариям не нравится его тесное сотрудничество с Национальным антикоррупционным бюро.