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В Україні хочуть розділити Мінрозвитку громад: що пропонують депутати

Україна, Середа 08 травня 2024 19:44
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В Україні хочуть розділити Мінрозвитку громад: що пропонують депутати Архівне фото: в Україні хочуть розділити Мінрозвитку громад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Народні депутати України пропонують розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два відомства. Причиною цього є незадовільна робота відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку нардепа Олександра Качури.

За його словами, керівництво фракції "Слуга народу" збирало депутатів на термінове засідання. Качура повідомив, що завтра профільний комітет задовольнить заяву Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та відправить це рішення на голосування.

"Фракція підтримала пропозицію Віталія Безгіна розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики. Оскільки, за словами колег, провалено роботу з регіональної політики та місцевого самоврядування", - повідомив Качура.

За його словами, за такого варіанту спочатку ми маємо звільнити міністра Олександра Кубракова. При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступає за об'єднання ще кількох міністерств у зв'язку з необхідністю оптимізації витрат.

Скорочення міністерств

На подібну тему раніше висловлювався глава держави Володимир Зеленський і повідомляв, що влада навесні зможе зрозуміти, чи варто проводити скорочення міністерств у зв'язку з дефіцитом коштів.

Пізніше Шмигаль заявляв, що кількість міністерств в Україні може скоротитися на третину. У Кабміні працюють над створенням Центру уряду.

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