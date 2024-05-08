ua en ru
Ср, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для поділу Мінрозвитку потрібне звільнення Кубракова, але рішення поки що немає, - джерело

Середа 08 травня 2024 20:27
UA EN RU
Для поділу Мінрозвитку потрібне звільнення Кубракова, але рішення поки що немає, - джерело Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Народні депутати зі "Слуги народу" планують розділити Міністерство розвитку громад на дві різні структури. Але для цього може знадобитись звільнення віцепремʼєра Олександра Кубракова.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів співрозмовник в "Слузі народа".

За його словами, завтра вранці, 9 травня, фракція ще раз збереться на засідання і остаточно обговорить питання звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Також співрозмовник підтвердив, що є рішення розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (створивши окреме міністерство регіонального розвитку), і для цього може зажадати звільнити чинного міністра та віцепрем'єра з відновлення Олександра Кубракова.

Утім, наразі відповідної постанови у Верховній раді немає, і чи виноситимуть у сесійну залу питання про звільнення Кубракова вже завтра, поки невідомо. Також, за словами джерела видання, немає ясності в тому, чи буде Кубракова перепризначено на посаду міністра інфраструктури та хто може обійняти посаду глави нового міністерства регіонального розвитку.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМУ поширилась інформація щодо можливої відставки Кубракова. Однак тоді ці чутки не підтвердились.

Справа Сольського

Наприкінці квітня, цього року, НАБУ і САП оголосили Сольському підозру в незаконному заволодінні державною землею вартістю 291 млн гривень. Як розповіли тоді в НАБУ, Сольський нібито входив до складу "злочинної групи".

А вже 25 квітня сам Сольський подав заяву на відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Наступного дня ВАКС обрав Сольському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, але з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство розвитку громад та територій Олександр Кубраков
NEWS
В очікуванні суду. За що сидить Коломойський і скільки років йому загрожує
В очікуванні суду. За що сидить Коломойський і скільки років йому загрожує
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду