Хто такий Олександр Кубраков і чому його звільняють із посади міністра

У Верховній Раді незабаром можуть звільнити Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Ще до роботи в Кабміні він встиг попрацювати радником у Кличка, в "Укравтодорі", а також нардепом у Верховній Раді.

Детальніше про життєвий шлях та політичну кар'єру Кубракова - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Біографія, освіта

Кубраков Олександр народився 20 серпня 1982 року в місті Першотравенськ (Дніпропетровська область). Його дружина - Кубракова Ірина Валеріївна. Подружжя виховує двох синів: Олександра і Марка.

У 1999-2004 рр. Кубраков навчався у Київському Національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, за фахом - маркетолог.

Також закінчив короткотермінову програму у "Harvard Kennedy School".

Будучи студентом, Кубраков працював економістом відділу маркетингу Департаменту роботи з пластиковими картками Акціонерного комерційного банку "Правекс-банк".

Кар'єра

Брав участь у реалізації низки масштабних проєктів: "Домашній інтернет" від "Київстар", транспортної стратегії міста Києва разом зі Світовим Банком. Спеціалізується на темі "держава в смартфоні" і впровадження 4G.

З 2004 по 2011 рік працював за спеціальністю - маркетологом. Зокрема у компанії "Пріоком", розробнику програмного забезпечення, яка свого часу була одним з найбільших підрядників "Укртелекому", в АКБ "Фінанси та Кредит", начальником управління стратегічного маркетингу та у "Київстарі" начальником відділу з моніторингу ринку, а потім відділу маркетингу фіксованого бізнесу.

У 2011 році став був радником тодішнього голови КМДА Олександра Попова. З 2014 по 2016 рік Кубраков працював очолював дирекцію з управління проектами транспортної інфраструктури Комунального підприємства виконавчого органу КМДА "Київське інвестиційне агентство". Також був керівником проєктного офісу у Міністерстві юстиції.

З 2016 по 2019 рік перебував на посаді заступника директора, а згодом став директором ТОВ "Місто для людей".

Працював радником мера Києва Віталія Кличка у IT-сфері.

Вже у 2019 році Кубраков став народним депутатом від "Слуги народу" та був членом Комітету ВРУ з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Після досить не тривалої роботи в парламенті Кубраков став очільником "Укравтодору". На цю посаду був призначений у листопаді 2019 року.

У травні 2021 року його призначили міністром інфраструктури України, але вже з 1 грудня наступного року Рада призначила Кубракова віцепрем'єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займався питанням організації експорту в умовах заблокованих портів, потім брав участь в забезпеченні "зернового коридору".

Скандали

У 2023 році співробітники НАБУ та САП викрили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів, до складу якого входив Василь Лозинський - заступник Кубракова. Згодом кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Також в квітні цього року Кубраков потрапив у скандал після того, як РФ ракетою знищила Трипільську ТЕС у Київській області. Після цієї події Верховна Рада викликала міністра для звіту. Але попри це Кубраков так і не з'явився у парламенті, пославшись на участь у Конгресі місцевої та регіональної влади.

Звільнення Кубракова

Нагадаємо, що сьогодні у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Очікується, що це відомство хочуть розділити на два: Міністерство інфраструктури і Міністерство регіональної політики.

Зазначимо, що перед розглядом у Раді питання відставки міністра підтримав профільний Комітет, який збирався сьогодні вранці.

Офіційно причини звільнення Кубракова ніхто у владі не пояснював. Водночас, учора на засіданні фракції "Слуга народу" обговорювалося питання поділу очолюваного ним міністерства. І як говорили джерела РБК-Україна, для цього поділу може знадобитися звільнення Кубракова.

За інформацією РБК-Україна, офіційно причини звільнення не пояснили і самому Кубракову. Джерела видання у владі стверджують, що зараз у віце-прем'єра навіть не було розмови ні з президентом, ні з прем'єром. Мова про перепризначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури в новому відомстві немає, запевняє джерело. При цьому співрозмовник зазначив, що профільний комітет Ради з питань організації держвлади рішення про звільнення не підтримав, це питання виноситиметься до Ради на розсуд залу.

Втім, у пояснювальній записці до проекту про звільнення Кубракова вказано, що воно пов'язане з тим, що "політика, яка здійснюється сьогодні Міністерством в частині регіональної політики, знаходиться в критичному стані". Тому для цього, мовляв, і необхідно створити окреме міністерство, яке б займалося регіональним напрямком.

Крім того, залишається невідомим, хто отримати посаду міністра регіонального розвитку.

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