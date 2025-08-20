Верховна Рада відмовилась від радянських відзнак і створила нову систему нагород

Верховна Рада України повністю оновила систему парламентських нагород. Ухвалена постанова передбачає відмову від радянських традицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.
Як зазначається у пояснювальній записці до ухваленої 19 серпня постанови №13626, чинна система відзнак і нагород парламенту залишається розрізненою та неуніфікованою. Частина відзнак, зокрема грамоти Верховної Ради, фактично походять ще з радянських часів і є концептуально застарілими.
Нова концепція передбачає відхід від радянської ієрархії та запровадження нагород, названих на честь видатних українців, державотворців, політичних діячів і борців за незалежність. Це дозволить підсилити збереження національної та інституційної пам’яті.
Постанова визначає створення низки почесних нагород:
Також змінено систему премій та стипендій. Зокрема, з’являться премії імені Пилипа Орлика, Василя Сухомлинського, Ігоря Юхновського та Бориса Грінченка. Стипендії носитимуть імена Івана Огієнка, Григорія Сковороди та Бориса Патона.
Окремий акцент зроблено на створенні спеціальних відзнак для іноземців та осіб без громадянства. Йдеться про золоту медаль Верховної Ради України імені Анни Київської та нагрудний знак "За нашу і вашу свободу". Такі нагороди дозволять відзначати значний внесок у зміцнення української державності та міжнародної підтримки.
У парламенті прогнозують, що ухвалення постанови сприятиме модернізації нагородної системи, відходу від радянських практик та формуванню нової традиції вшанування. Крім того, окремі нагороди для іноземців мають посилити міжнародну взаємодію парламенту та культурні зв’язки України з іншими державами.
Нагадаємо, у 2023 році Верховна рада ухвалила зміни до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.
За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські або ж радянські назви.