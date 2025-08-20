Верховна Рада відмовилась від радянських відзнак і створила нову систему нагород

Дерадянізація та новий підхід

Як зазначається у пояснювальній записці до ухваленої 19 серпня постанови №13626, чинна система відзнак і нагород парламенту залишається розрізненою та неуніфікованою. Частина відзнак, зокрема грамоти Верховної Ради, фактично походять ще з радянських часів і є концептуально застарілими.

Нова концепція передбачає відхід від радянської ієрархії та запровадження нагород, названих на честь видатних українців, державотворців, політичних діячів і борців за незалежність. Це дозволить підсилити збереження національної та інституційної пам’яті.

Якими будуть нові відзнаки

Постанова визначає створення низки почесних нагород:

Золота медаль Верховної Ради України імені Михайла Грушевського;

Золота медаль імені Анни Київської;

Нагрудний знак "За розбудову парламентаризму" імені В’ячеслава Чорновола;

Нагрудний знак "За служіння Українському народу" імені Левка Лук’яненка;

Нагрудний знак "За нашу і вашу свободу";

Нагрудний знак "Гідність і відвага" імені Євгена Коновальця.

Також змінено систему премій та стипендій. Зокрема, з’являться премії імені Пилипа Орлика, Василя Сухомлинського, Ігоря Юхновського та Бориса Грінченка. Стипендії носитимуть імена Івана Огієнка, Григорія Сковороди та Бориса Патона.

Нагороди для іноземців

Окремий акцент зроблено на створенні спеціальних відзнак для іноземців та осіб без громадянства. Йдеться про золоту медаль Верховної Ради України імені Анни Київської та нагрудний знак "За нашу і вашу свободу". Такі нагороди дозволять відзначати значний внесок у зміцнення української державності та міжнародної підтримки.

Очікувані наслідки

У парламенті прогнозують, що ухвалення постанови сприятиме модернізації нагородної системи, відходу від радянських практик та формуванню нової традиції вшанування. Крім того, окремі нагороди для іноземців мають посилити міжнародну взаємодію парламенту та культурні зв’язки України з іншими державами.