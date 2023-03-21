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В Україні заборонили назви, пов’язані з Росією, та імперську символіку

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Україна, Вівторок 21 березня 2023 15:12
В Україні заборонили назви, пов’язані з Росією, та імперську символіку Фото: Рада заборонила російську символіку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила зміни до закону "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Документ в цілому підтримали 248 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Російська імперська політика визнається злочинною та засуджується… Пропаганда російської імперської політики та її символіки забороняється… Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки російської імперської політики в Україні забороняються…" - йдеться в законопроекті №7253.

У законі зазначається, що століття російського панування на українських землях супроводжувалися системними заходами, спрямованими на асиміляцію Українського народу, заборону та викорінення української мови та культури, руйнування його традицій, духовної культури та етнічної самобутності, а також систематичними масовими репресіями, наслідком яких стало знищення мільйонів людей.

"Присвоєння географічним об’єктам, юридичним особам та об’єктам права власності назв, що глорифікують, увічнюють, пропагують або містять символіку російської імперської політики, а також держави-терориста (держави-агресора) або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події, забороняється", - йдеться в документі.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", виступають за демонтаж пам’ятників, які пов’язані з Росією, 71% українців. Понад 65% підтримують перейменування вулиць в Україні, що містять російські або ж радянські назви.

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