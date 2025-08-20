RU

Верховная Рада отказалась от советских наград и создала новую систему

Фото: Верховная Рада ввела награды в честь борцов за независимость Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада Украины полностью обновила систему парламентских наград. Принятое постановление предусматривает отказ от советских традиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Десоветизация и новый подход

Как отмечается в пояснительной записке к принятому 19 августа постановлению №13626, действующая система отличий и наград парламента остается разрозненной и неунифицированной. Часть отличий, в частности грамоты Верховной Рады, фактически происходят еще с советских времен и являются концептуально устаревшими.

Новая концепция предусматривает отход от советской иерархии и введение наград, названных в честь выдающихся украинцев, государственных деятелей, политических деятелей и борцов за независимость. Это позволит усилить сохранение национальной и институциональной памяти.

Какими будут новые награды

Постановление определяет создание ряда почетных наград:

  • Золотая медаль Верховной Рады Украины имени Михаила Грушевского;
  • Золотая медаль имени Анны Киевской;
  • Нагрудный знак "За развитие парламентаризма" имени Вячеслава Черновола;
  • Нагрудный знак "За служение Украинскому народу" имени Левка Лукьяненко;
  • Нагрудный знак "За нашу и вашу свободу";
  • Нагрудный знак "Достоинство и отвага" имени Евгения Коновальца.

Также изменена система премий и стипендий. В частности, появятся премии имени Пилипа Орлика, Василия Сухомлинского, Игоря Юхновского и Бориса Гринченко. Стипендии будут носить имена Ивана Огиенко, Григория Сковороды и Бориса Патона.

Награды для иностранцев

Отдельный акцент сделан на создании специальных наград для иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о золотой медали Верховной Рады Украины имени Анны Киевской и нагрудном знаке "За нашу и вашу свободу". Такие награды позволят отмечать значительный вклад в укрепление украинской государственности и международной поддержки.

Ожидаемые последствия

В парламенте прогнозируют, что принятие постановления будет способствовать модернизации наградной системы, отходу от советских практик и формированию новой традиции чествования. Кроме того, отдельные награды для иностранцев должны усилить международное взаимодействие парламента и культурные связи Украины с другими государствами.

 

 

Напомним, в 2023 году Верховная Рада приняла изменения в закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.

