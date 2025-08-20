Верховная Рада отказалась от советских наград и создала новую систему

Верховная Рада Украины полностью обновила систему парламентских наград. Принятое постановление предусматривает отказ от советских традиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.
Как отмечается в пояснительной записке к принятому 19 августа постановлению №13626, действующая система отличий и наград парламента остается разрозненной и неунифицированной. Часть отличий, в частности грамоты Верховной Рады, фактически происходят еще с советских времен и являются концептуально устаревшими.
Новая концепция предусматривает отход от советской иерархии и введение наград, названных в честь выдающихся украинцев, государственных деятелей, политических деятелей и борцов за независимость. Это позволит усилить сохранение национальной и институциональной памяти.
Постановление определяет создание ряда почетных наград:
Также изменена система премий и стипендий. В частности, появятся премии имени Пилипа Орлика, Василия Сухомлинского, Игоря Юхновского и Бориса Гринченко. Стипендии будут носить имена Ивана Огиенко, Григория Сковороды и Бориса Патона.
Отдельный акцент сделан на создании специальных наград для иностранцев и лиц без гражданства. Речь идет о золотой медали Верховной Рады Украины имени Анны Киевской и нагрудном знаке "За нашу и вашу свободу". Такие награды позволят отмечать значительный вклад в укрепление украинской государственности и международной поддержки.
В парламенте прогнозируют, что принятие постановления будет способствовать модернизации наградной системы, отходу от советских практик и формированию новой традиции чествования. Кроме того, отдельные награды для иностранцев должны усилить международное взаимодействие парламента и культурные связи Украины с другими государствами.
Напомним, в 2023 году Верховная Рада приняла изменения в закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.
По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", выступают за демонтаж памятников, связанных с Россией, 71% украинцев. Более 65% поддерживают переименование улиц в Украине, содержащих российские или советские названия.