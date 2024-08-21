Верховная Рада ратифицировала Римский статут
Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. За соответствующий законопроект №0285 проголосовали 281 народный депутат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.
Заметим, поскольку речь идет о ратификации, то во втором чтении в Раде эта процедура не нуждается.
По словам Железняка, в парламенте была очень трудная дискуссия во время рассмотрения. Кроме того, народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.
Фото: результаты голосования в сессионном зале за ратификацию Римского статута (t.me/yzheleznyak)
Что это значит для Украины и почему это важно
Римский статут Международного уголовного суда - это международный договор, который учредил МКС. Он определяет порядок работы суда, а также определяет преступления, подпадающие под его юрисдикцию - это, в частности, преступление агрессии, преступления геноцида, преступления против человечности и военные преступления.
Как пояснила заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, ратификация Украиной Римского статут позволяет обрести полноправное членство в МКС, что позволит:
- выдвигать своего кандидата на должность судьи и прокурора МКС;
- участвовать в выборах судей и других выборных лиц;
- эффективно сотрудничать с МКС.
Важнейшим является то, что Украина ратифицировала Римский статут с заявлением по ст. 124 Римского статута, согласно которому МКС не будет иметь юрисдикции по ст. 8 (военные преступления) в отношении граждан Украины в течение 7 лет после ратификации.
Кроме того, ратификация позволит привлекать российских преступников к ответственности.
Также ратификация Римского статута была одним из обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом.
Предыстория
Напомним, что Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, но не ратифицировала его, хотя после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2014 году ратификация этого документа была одним из прямых международных обязательств Украины.
Уже в этом году, 15 августа, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.
В ОП объясняли, что это позволит Украине как участнице обращаться непосредственно к другим членам, на территории которых может появиться российский диктатор Владимир Путин или его приспешники, с требованием выполнить ордер на арест этих лиц, подозреваемых в совершении геноцида против украинского народа и военных преступлений.
Уже вчера соответствующий законопроект №0285 о ратификации поддержал Комитет по внешней политике и рекомендовал Верховной Раде одобрить его, что и сделали народные избранники.
Больше подробностей по теме в материале РБК-Украина "Закон с "предохранителем". Зачем Украина ратифицирует Римский статут и есть ли риски".
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