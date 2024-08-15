Зеленський запропонував Раді ратифікувати Римський статут

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту №0285.

Як передбачає проект закону, Україна ратифікує Римський статут, але протягом семи років після ратифікації не буде визнавати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно українців щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статут.

Водночас Зеленський вніс законопроект №11484, який передбачає доповнення статей Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу України, пов’язаних із міжнародними злочинами, відповідно до положень Римського статуту МКС.

Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Водночас не підписали й не ратифікували статут, серед інших, такі країни, як Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан та Росія. США свого часу підписували статут, але згодом відкликали свій підпис.

Нагадаємо, що Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його.

Що таке Римський статут

Римський статут - це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд.

Зокрема статут дає змогу Міжнародному кримінальному суду розслідувати та притягати до відповідальності винних у чотирьох найтяжчих міжнародних правопорушеннях:

злочині геноциду,

воєнних злочинах,

злочинах проти людяності,

злочині агресії.

Римський статут також дозволяє МКС відкривати розслідування щодо конкретних людей, як це до прикладу було з російським диктатором Володимиром Путіним.

