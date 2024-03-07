Верховна рада планує розпустити Запорізьку облраду, - ОВА

Проблеми в області

За словами Федорова, п'ять обласних установ перебувають без директорів. Також він нагадав, що є приклади, що в безлічі обласних установ у директорів закінчилися контракти.

"Ми з вами знаємо, що є величезна кількість релокованих закладів, які виїхали з тимчасової окупації, їм потрібно десь розміщуватися, треба передавати майно, треба розуміти, що робити з колективами, є велика проблема з пацієнтами, тому це такий величезний клубок проблем, які ми повинні вирішувати", - сказав він.

Чому Запорізька облрада працює не ефективно

Федоров зазначив, що частина депутатів облради виявилися колаборантами, частина виїхали разом із сім'ями за кордон або ж в інші регіони України, а ще частина депутатів перебувають на лінії фронту і захищають країну.

Однак є депутати, які перебувають на території Запоріжжя і готові виконувати свою роботу.

"Але якщо ми зберемо все це разом, то за останні два роки обласна рада не ухвалила жодного рішення, яке б було на користь громадам Запорізької області", - додав очільник області.

Федоров підкреслив, що сьогодні є від центрального керівництва нашої держави подання до Верховної ради про розпуск Запорізької облради. Також він повідомив, що оборонний комітет парламенту підтримав це рішення.

Призначення Федорова головою Запорізької ОВА

Наприкінці січня Кабмін затвердив кандидатуру мера Мелітополя Івана Федорова на посаді голови Запорізької обласної військової адміністрації.

Потім президент Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької ОВА.

Нагадаємо, у своєму матеріалі РБК-Україна розповіло, що відомо про нового очільника Запорізької ОВА.