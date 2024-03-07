Верховная рада планирует распустить Запорожский облсовет, - ОВА

Проблемы в области

По словам Федорова, пять областных учреждений находятся без директоров. Также он напомнил, что есть примеры, что во множестве областных учреждений у директоров закончились контракты.

"Мы с вами знаем, что есть огромное количество релокированных учреждений, которые выехали из временной оккупации, им нужно где-то размещаться, надо передавать имущество, надо понимать, что делать с коллективами, есть большая проблема с пациентами, поэтому это такой огромный клубок проблем, которые мы должны решать", - сказал он.

Почему Запорожский облсовет работает неэффективно

Федоров отметил, что часть депутатов облсовета оказались коллаборантами, часть выехали вместе с семьями за границу или же в другие регионы Украины, а еще часть депутатов находятся на линии фронта и защищают страну.

Однако есть депутаты, которые находятся на территории Запорожья и готовы выполнять свою работу.

"Но если мы соберем все это вместе, то за последние два года областной совет не принял ни одного решения, которое бы было на пользу громадам Запорожской области", - добавил глава области.

Федоров подчеркнул, что сегодня есть от центрального руководства нашего государства представление в Верховную Раду о роспуске Запорожского облсовета. Также он сообщил, что оборонный комитет парламента поддержал это решение.

Назначение Федорова председателем Запорожской ОВА

В конце января Кабмин утвердил кандидатуру мэра Мелитополя Ивана Федорова в должности главы Запорожской областной военной администрации.

Затем президент Владимир Зеленский назначил Ивана Федорова главой Запорожской ОВА.

Напомним, в своем материале РБК-Украина рассказала, что известно о новом главе Запорожской ОВА.