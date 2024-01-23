Був у полоні. Хто такий Іван Федоров, який очолить Запорізьку ОВА

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні погодив призначення Івана Федорова очільником Запорізької обласної військової адміністрації. До цього він був мером Мелітополя та пройшов російський полон.

Хто такий Іван Федоров

Іван Федоров - 35-річний український політик та громадський діяч. З грудня 2020 року був міським головою Мелітополя.

У 2010 році Федоров пройшов до Мелітопольської міської ради від "Партії Регіонів".

З 2014 по 2019 - обіймав посаду заступника мера Мелітополя з питань діяльності виконавчих органів ради. У 2015 році Федорова обрали до Запорізької обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

У 2019 році кілька місяців працював директором Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, а потім заступником голови Запорізької ОДА.

Фото: Іван Федоров очолював Мелітополь з грудня 2020 року (Getty Images)

Російський полон

Після окупації Мелітополя у березні 2022 року Федоров відмовився співпрацювати з росіянами, за що його викрали та взяли в полон. Після цього в окупованому місті пройшли протести з вимогою звільнити Федорова, а через шість днів полону його обміняли на дев'ятьох російських строковиків.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, росіяни катували мера Мелітополя. А допомогти з його звільненням президент просив лідерів Польщі, Німеччини та Франції.

"Я зателефонував трьом лідерам і попросив зателефонувати тій людині, яка сидить у Москві, і проговорити: мера треба відпустити", - говорив Зеленський.

За мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників, Федоров отримав від Зеленського орден "За мужність".

Діяльність після полону

Після звільнення з полону Федоров не припинив свою громадську діяльність. В ефірах телеканалів, а також у своєму Telegram-каналі Федоров розповідав про ситуацію в окупованому Мелітополі та інших населених пунктах Запорізької області.

Також після звільнення з полону Федоров разом з українською делегацією відвідав Єлисейський палац на запрошення французького президента Еммануеля Макрона.

"Викрадений російською армією, важко уявити, що довелося пережити меру Мелітополя. На волі він дає свідчення. Його історія глибоко зворушлива. Я висловив наше захоплення і підтримку йому і українським парламентарям разом з ним. Ми стоїмо на боці України, рішучі, як і завжди", - говорив після зустрічі лідер Франції.

Після погодження Федорова на посаду голови Запорізької ОВА відповідний указ має видати президент України. Станом на зараз такий указ на офіційному порталі президента не публікувався.

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