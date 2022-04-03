Верещук - военным России: подумайте о своей жизни после войны, иначе придется думать о смерти

Вице-премьер-министр Ирина Верещук обратилась к российским военным, которые еще не совершали преступлений против мирного населения и пленных. Она призвала солдат РФ подумать о своей жизни после войны, чтобы не пришлось постоянно думать о смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Telegram-канале.

При этом Верещук отметила, что тех, кто уже совершал пытки и убийства гражданских ждет в лучшем случае пожизненное заключение.

Полный текст обращения:

"Те, кто причастен к пыткам и казням гражданских в Украине, уже все. В лучшем случае, их ждет пожизненный срок.

Но я хочу обратиться к тем, кто еще не совершал преступлений против гражданских и пленных.

Это российские военные, которые пока временно на нашей территории и контактируют с нашим гражданским населением. Это российские силовики, которые контактируют с нашими военными и гражданскими, которые в плену.

Казни, изнасилования, пытки, издевательства - даже в войне и, прежде всего, на войне, в этом нет нужды и этому может быть никакого оправдания.

Война рано или поздно закончится. Ведите себя так, чтобы всю жизнь не пришлось постоянно искать щель, куда спрятаться. Сейчас скрыть ничего и никого невозможно. Спрятаться невозможно. Защищать и спасать вас потом никто не будет. А здесь никто ничего не забудет и никогда не простит.

Просто думайте о своей жизни после войны. А иначе вам постоянно придется думать о своей смерти", - написала Верещук.

Напомним, после освобождения Бучи от российских оккупантов в соцсетях начали публиковать видео и фотографии погибших мирных жителей, которые лежали посреди улицы.

Как сообщил городской голова Анатолий Федорук, в братских могилах Бучи уже похоронили 280 человек. После освобождения город разрушен, улицы покрыты телами местных жителей.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 39 дней. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.