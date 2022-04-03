Верещук - військовим Росії: подумайте про своє життя після війни, інакше доведеться думати про смерть

Віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук звернулася до російських військових, які ще не вчиняли злочинів проти мирного населення та полонених. Вона закликала солдатів РФ подумати про своє життя після війни, щоб не довелося постійно думати про смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в Telegram-каналі.

При цьому Верещук зазначила, що тих, хто вже вчиняв катування та вбивства цивільних чекає у кращому разі довічне ув'язнення.

Повний текст звернення:

"Ті, хто причетний до катувань та страт громадянських в Україні, вже все. У кращому разі, на них чекає довічний термін.

Але я хочу звернутися до тих, хто ще не чинив злочинів проти цивільних та полонених.

Це російські військові, які поки що тимчасово на нашій території і контактують з нашим цивільним населенням. Це російські силовики, які контактують з нашими військовими та громадянськими, які у полоні.

Страти, зґвалтування, тортури, знущання - навіть у війні і, насамперед, на війні, у цьому немає потреби і цього може бути жодного виправдання.

Війна рано чи пізно закінчиться. Поводьтеся так, щоб все життя не довелося постійно шукати щілину, куди сховатися. Нині приховати нічого і нікого неможливо. Сховатися неможливо. Захищати та рятувати вас потім ніхто не буде. А тут ніхто нічого не забуде і ніколи не пробачить.

Просто думайте про своє життя після війни. А інакше вам постійно доведеться думати про свою смерть", - закликала Верещук.

Нагадаємо, після звільнення Бучі від російських окупантів у соцмережах почали публікувати відео та фотографії закатованих загиблих мирних жителів, які лежали посеред вулиці.

Як повідомив міський голова Анатолій Федорук, у братських могилах Бучі вже поховали 280 людей. Після звільнення місто зруйноване, вулиці вкриті тілами місцевих жителів.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 39 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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