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Верещук подала заяву про відставку

Київ, Вівторок 03 вересня 2024 22:12
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Верещук подала заяву про відставку Фото: Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ірина Верещук вирішила піти з посади віце-прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона подала відповідну заяву до Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верещук у Telegram та спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.

"Після майже трьох років в уряді сьогодні подала заяву про відставку", - написала вона.

Верещук подякувала президенту України Володимиру Зеленському за довіру, а також прем'єру Денису Шмигалю та колегам з Кабміну за співпрацю.

У свою чергу Стефанчук розповів, що заява Верещук вже надійшла до Ради.

"Заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань", - написав він.

Верещук подала заяву про відставкуФото: заява Верещук (facebook.com/stefanchuk.official)

Що відомо про Верещук

Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року у місті Рава-Руська Львівської області.

  • У 2002 році закінчила Військовий інститут при Львівській політехніці, спеціальність "Міжнародна інформація".
  • У 2006 році закінчила правовий факультет Львівського університету імені Франка за спеціальністю "Правознавство".
  • У 2010 році стала мером Рави-Руської.
  • У 2014 році балотувалася на виборах до Ради, але програла.
  • У 2015 році подала у відставку з посади мера Рави-Руської.
  • З 2019 року була нардепом Ради від партії "Слуга народу".
  • 4 листопада 2021 року стала віце-прем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Варто зауважити, що сьогодні, 3 вересня, джерела РБК-Україна в парламенті допускали звільнення Ірини Верещук з посади віце-прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Кого планують призначити на її місце - невідомо.

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