Верещук подала заяву про відставку
Ірина Верещук вирішила піти з посади віце-прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Вона подала відповідну заяву до Ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верещук у Telegram та спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.
"Після майже трьох років в уряді сьогодні подала заяву про відставку", - написала вона.
Верещук подякувала президенту України Володимиру Зеленському за довіру, а також прем'єру Денису Шмигалю та колегам з Кабміну за співпрацю.
У свою чергу Стефанчук розповів, що заява Верещук вже надійшла до Ради.
"Заява буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань", - написав він.
Фото: заява Верещук (facebook.com/stefanchuk.official)
Що відомо про Верещук
Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року у місті Рава-Руська Львівської області.
- У 2002 році закінчила Військовий інститут при Львівській політехніці, спеціальність "Міжнародна інформація".
- У 2006 році закінчила правовий факультет Львівського університету імені Франка за спеціальністю "Правознавство".
- У 2010 році стала мером Рави-Руської.
- У 2014 році балотувалася на виборах до Ради, але програла.
- У 2015 році подала у відставку з посади мера Рави-Руської.
- З 2019 року була нардепом Ради від партії "Слуга народу".
- 4 листопада 2021 року стала віце-прем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Варто зауважити, що сьогодні, 3 вересня, джерела РБК-Україна в парламенті допускали звільнення Ірини Верещук з посади віце-прем'єра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Кого планують призначити на її місце - невідомо.
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