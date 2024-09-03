Верещук подала заявление об отставке
Ирина Верещук решила уйти с должности вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она подала соответствующее заявление в Раду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верещук в Telegram и спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.
"После почти трех лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке", - написала она.
Верещук поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за доверие, а также премьера Дениса Шмыгаля и коллег из Кабмина за сотрудничество.
В свою очередь Стефанчук рассказал, что заявление Верещук уже поступило в Раду.
"Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал он.
Фото: заявление Верещук (facebook.com/stefanchuk.official)
Что известно о Верещук
Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская Львовской области.
- В 2002 году окончила Военный институт при Львовской политехнике, специальность "Международная информация".
- В 2006 году окончила правовой факультет Львовского университета имени Франка по специальности "Правоведение".
- В 2010 году Верещук стала мэром Равы-Русской.
- В 2014 году баллотировалась на выборах в Раду в 2014 году.
- В 2015 году подала в отставку с должности мэра Равы-Русской.
- С 2019 года была нардепом Рады от партии "Слуга народа".
- 4 ноября 2021 года стала вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Стоит заметить, что сегодня, 3 сентября, источники РБК-Украина в парламенте допускали увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Кого планируют назначить на ее место - неизвестно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.