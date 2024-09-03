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Верещук подала заявление об отставке

Киев, Вторник 03 сентября 2024 22:12
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Верещук подала заявление об отставке Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Ирина Верещук решила уйти с должности вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она подала соответствующее заявление в Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верещук в Telegram и спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

"После почти трех лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке", - написала она.

Верещук поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за доверие, а также премьера Дениса Шмыгаля и коллег из Кабмина за сотрудничество.

В свою очередь Стефанчук рассказал, что заявление Верещук уже поступило в Раду.

"Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал он.

Верещук подала заявление об отставкеФото: заявление Верещук (facebook.com/stefanchuk.official)

Что известно о Верещук

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская Львовской области.

  • В 2002 году окончила Военный институт при Львовской политехнике, специальность "Международная информация".
  • В 2006 году окончила правовой факультет Львовского университета имени Франка по специальности "Правоведение".
  • В 2010 году Верещук стала мэром Равы-Русской.
  • В 2014 году баллотировалась на выборах в Раду в 2014 году.
  • В 2015 году подала в отставку с должности мэра Равы-Русской.
  • С 2019 года была нардепом Рады от партии "Слуга народа".
  • 4 ноября 2021 года стала вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Стоит заметить, что сегодня, 3 сентября, источники РБК-Украина в парламенте допускали увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Кого планируют назначить на ее место - неизвестно.

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