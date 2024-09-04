Верещук після звільнення з Кабміну може отримати посаду в ОП, - джерела

Віцепрем'єрка з реінтеграції Ірина Верещук у разі звільнення з посади може обійняти посаду заступника голови Офісу президента. Вона, можливо, посяде місце Юлії Соколовської.
Про це РБК-Україна розповіли два джерела у владі.
Як й відзначалось вище, у разі звільнення, Верещук, можливо, посяде місце заступниці голови Офісу президента Юлії Соколовської. Остання ж відправиться на дипломатичну роботу.
Додамо, що, сьогодні, 4 вересня, у Верховній Раді не вистачило голосів для звільнення Верещук.
Вчора, 3 вересня, у фракції "Слуга Народу" анонсували кадрові перестановки в Кабінеті міністрів, а джерела РБК-Україна розповіли, що перестановки очікуються також й в Офісі президента.
Сьогодні ж Рада підтримала звільнення:
Детально про кадрові ротації - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Рокіровки в Кабміні: як зміниться склад міністрів вже цього тижня. Список прізвищ".
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