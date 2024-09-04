Верещук після звільнення з Кабміну може отримати посаду в ОП, - джерела

Як й відзначалось вище, у разі звільнення, Верещук, можливо, посяде місце заступниці голови Офісу президента Юлії Соколовської. Остання ж відправиться на дипломатичну роботу.

Додамо, що, сьогодні, 4 вересня, у Верховній Раді не вистачило голосів для звільнення Верещук.

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів та Офісі президента

Вчора, 3 вересня, у фракції "Слуга Народу" анонсували кадрові перестановки в Кабінеті міністрів, а джерела РБК-Україна розповіли, що перестановки очікуються також й в Офісі президента.

Сьогодні ж Рада підтримала звільнення:

Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей;

Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єра з євроінтеграції;

Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Детально про кадрові ротації - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Рокіровки в Кабміні: як зміниться склад міністрів вже цього тижня. Список прізвищ".