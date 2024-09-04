Верещук после увольнения из Кабмина может получить должность в ОП, - источники

Вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук в случае увольнения с должности может занять должность заместителя главы Офиса президента. Она, возможно, займет место Юлии Соколовской.
Об этом РБК-Украина рассказали два источника во власти.
Как и отмечалось выше, в случае увольнения, Верещук, возможно, займет место заместителя главы Офиса президента Юлии Соколовской. Последняя отправится на дипломатическую работу.
Добавим, что сегодня, 4 сентября, в Верховной Раде не хватило голосов для увольнения Верещук.
Вчера, 3 сентября, во фракции "Слуга Народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабинете министров, а источники РБК-Украина рассказали, что перестановки ожидаются также и в Офисе президента.
Сегодня же Рада поддержала увольнение:
Подробно о кадровых ротациях - читайте в отдельном материале РБК-Украина "Рокировки в Кабмине: как изменится состав министров уже на этой неделе. Список фамилий".
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