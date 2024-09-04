ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада не підтримала звільнення Верещук з Мінреінтеграції

Київ, Середа 04 вересня 2024 13:28
UA EN RU
Рада не підтримала звільнення Верещук з Мінреінтеграції Фото: Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Парламент не зміг звільнити Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Для цього не вистачило голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Як зазначається, Рада провалила відставку Верещук з посади голови Мінреінтеграції. Для ухвалення рішення не вистачило голосів.

Звільнення Верещук підтримали 214 народних депутатів. Для відставки потрібно мінімально 226 голосів.

Рада не підтримала звільнення Верещук з Мінреінтеграції

Фото: Рада провалила звільнення Верещук (t.me/yzheleznyak)

Железняк зазначив, що Верещук не виступала перед парламентом зі звітом.

Нагадаємо, що вчора, 3 вересня, Ірина Верещук написала заяву на звільнення з Мінреінтеграції. Вона пропрацювала в уряді майже три роки.

За даними джерел РБК-Україна, у владі поки визначаються з кандидатом на заміну Верещук. Ймовірно, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій буде переформатоване у "міністерство єдності" чи "міністерство з питань діаспори". Концепцію ще обговорюють.

Що відомо про Верещук

Нагадаємо, що Ірина Верещук була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу" у 2019 році. Вона йшла 29 номером у списку.

До цього Верещук була мером міста Рава-Руська Львівської області, де вона народилася.

У 2020 році, вже бувши парламентарем, вона балотувалася на вибори мера Києва від "Слуги народу". У листопаді 2021 року Ірину Верещук призначили на посаду віцепремʼєра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кого звільнили з уряду

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розглянула низку кадрових рішень. Так, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Також очікується, що Рада звільнить з посади голови МЗС Дмитра Кулебу. За даними РБК-Україна, він після звільнення може очолити важливе посольство у Брюсселі.

Додамо, що парламент сьогодні провалив звільнення Віталія Коваля з Фонду державного майна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Верещук Верховна рада Міністерство реінтеграції
NEWS
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)
Ворог поцілив по серцю міста. Який вигляд має Львів після комбінованої атаки (фото)
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ