Рада не підтримала звільнення Верещук з Мінреінтеграції

Парламент не зміг звільнити Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Для цього не вистачило голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Як зазначається, Рада провалила відставку Верещук з посади голови Мінреінтеграції. Для ухвалення рішення не вистачило голосів.

Звільнення Верещук підтримали 214 народних депутатів. Для відставки потрібно мінімально 226 голосів.

Фото: Рада провалила звільнення Верещук (t.me/yzheleznyak)

Железняк зазначив, що Верещук не виступала перед парламентом зі звітом.

Нагадаємо, що вчора, 3 вересня, Ірина Верещук написала заяву на звільнення з Мінреінтеграції. Вона пропрацювала в уряді майже три роки.

За даними джерел РБК-Україна, у владі поки визначаються з кандидатом на заміну Верещук. Ймовірно, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій буде переформатоване у "міністерство єдності" чи "міністерство з питань діаспори". Концепцію ще обговорюють.

Що відомо про Верещук

Нагадаємо, що Ірина Верещук була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу" у 2019 році. Вона йшла 29 номером у списку.

До цього Верещук була мером міста Рава-Руська Львівської області, де вона народилася.

У 2020 році, вже бувши парламентарем, вона балотувалася на вибори мера Києва від "Слуги народу". У листопаді 2021 року Ірину Верещук призначили на посаду віцепремʼєра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.