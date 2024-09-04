Рада не підтримала звільнення Верещук з Мінреінтеграції
Парламент не зміг звільнити Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Для цього не вистачило голосів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.
Як зазначається, Рада провалила відставку Верещук з посади голови Мінреінтеграції. Для ухвалення рішення не вистачило голосів.
Звільнення Верещук підтримали 214 народних депутатів. Для відставки потрібно мінімально 226 голосів.
Фото: Рада провалила звільнення Верещук (t.me/yzheleznyak)
Железняк зазначив, що Верещук не виступала перед парламентом зі звітом.
Нагадаємо, що вчора, 3 вересня, Ірина Верещук написала заяву на звільнення з Мінреінтеграції. Вона пропрацювала в уряді майже три роки.
За даними джерел РБК-Україна, у владі поки визначаються з кандидатом на заміну Верещук. Ймовірно, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій буде переформатоване у "міністерство єдності" чи "міністерство з питань діаспори". Концепцію ще обговорюють.
Що відомо про Верещук
Нагадаємо, що Ірина Верещук була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу" у 2019 році. Вона йшла 29 номером у списку.
До цього Верещук була мером міста Рава-Руська Львівської області, де вона народилася.
У 2020 році, вже бувши парламентарем, вона балотувалася на вибори мера Києва від "Слуги народу". У листопаді 2021 року Ірину Верещук призначили на посаду віцепремʼєра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Кого звільнили з уряду
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розглянула низку кадрових рішень. Так, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.
Також очікується, що Рада звільнить з посади голови МЗС Дмитра Кулебу. За даними РБК-Україна, він після звільнення може очолити важливе посольство у Брюсселі.
Додамо, що парламент сьогодні провалив звільнення Віталія Коваля з Фонду державного майна.
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