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Верещук після звільнення з Кабміну може отримати посаду в ОП, - джерела

Середа 04 вересня 2024 15:48
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Верещук після звільнення з Кабміну може отримати посаду в ОП, - джерела Фото: Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Віцепрем'єрка з реінтеграції Ірина Верещук у разі звільнення з посади може обійняти посаду заступника голови Офісу президента. Вона, можливо, посяде місце Юлії Соколовської.

Про це РБК-Україна розповіли два джерела у владі.

Як й відзначалось вище, у разі звільнення, Верещук, можливо, посяде місце заступниці голови Офісу президента Юлії Соколовської. Остання ж відправиться на дипломатичну роботу.

Додамо, що, сьогодні, 4 вересня, у Верховній Раді не вистачило голосів для звільнення Верещук.

Кадрові зміни в Кабінеті міністрів та Офісі президента

Вчора, 3 вересня, у фракції "Слуга Народу" анонсували кадрові перестановки в Кабінеті міністрів, а джерела РБК-Україна розповіли, що перестановки очікуються також й в Офісі президента.

Сьогодні ж Рада підтримала звільнення:

  • Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей;
  • Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єра з євроінтеграції;
  • Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Детально про кадрові ротації - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Рокіровки в Кабміні: як зміниться склад міністрів вже цього тижня. Список прізвищ".

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Офіс президента
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