Верещук після звільнення з Кабміну може отримати посаду в ОП, - джерела

Віцепрем'єрка з реінтеграції Ірина Верещук у разі звільнення з посади може обійняти посаду заступника голови Офісу президента. Вона, можливо, посяде місце Юлії Соколовської.

Про це РБК-Україна розповіли два джерела у владі.