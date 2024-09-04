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Верещук после увольнения из Кабмина может получить должность в ОП, - источники

Среда 04 сентября 2024 15:48
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Верещук после увольнения из Кабмина может получить должность в ОП, - источники Фото: Ирина Верещук, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук в случае увольнения с должности может занять должность заместителя главы Офиса президента. Она, возможно, займет место Юлии Соколовской.

Об этом РБК-Украина рассказали два источника во власти.

Как и отмечалось выше, в случае увольнения, Верещук, возможно, займет место заместителя главы Офиса президента Юлии Соколовской. Последняя отправится на дипломатическую работу.

Добавим, что сегодня, 4 сентября, в Верховной Раде не хватило голосов для увольнения Верещук.

Кадровые изменения в Кабинете министров и Офисе президента

Вчера, 3 сентября, во фракции "Слуга Народа" анонсировали кадровые перестановки в Кабинете министров, а источники РБК-Украина рассказали, что перестановки ожидаются также и в Офисе президента.

Сегодня же Рада поддержала увольнение:

  • Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей;
    Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по евроинтеграции;
    Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Подробно о кадровых ротациях - читайте в отдельном материале РБК-Украина "Рокировки в Кабмине: как изменится состав министров уже на этой неделе. Список фамилий".

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Офис президента
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