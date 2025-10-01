Вересень 2025 року став 13-м серед найтепліших в історії Києва

Початок осені в Києві виявився досить теплим. Температура в Києві поступово впала з 31 до 5 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала 16,8 градусів, що вище кліматичної норми на 1,9 градусів. Цьогорічний вересень став 13 серед найтепліших у столиці з початку спостережень.

Найхолодніше було 26 вересня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,7 градусів тепла.

Найтепліше було 1 числа, коли максимальна температура підвищилась до 31,1 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки випало 44 мм або 78% місячної норми.

