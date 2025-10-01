ua en ru
Вересень 2025 року став 13-м серед найтепліших в історії Києва

Україна, Середа 01 жовтня 2025 12:41
Вересень 2025 року став 13-м серед найтепліших в історії Києва Фото: у Києві було тепліше за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Початок осені в Києві виявився досить теплим. Температура в Києві поступово впала з 31 до 5 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними кліматологів, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала 16,8 градусів, що вище кліматичної норми на 1,9 градусів. Цьогорічний вересень став 13 серед найтепліших у столиці з початку спостережень.

Найхолодніше було 26 вересня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 4,7 градусів тепла.

Найтепліше було 1 числа, коли максимальна температура підвищилась до 31,1 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки випало 44 мм або 78% місячної норми.
Погода в Києві

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 24 вересня в Києві зафіксували початок метеорологічної осені. Вона настала на тиждень пізніше за кліматичну норму.

Літо в Україні не було спекотним. Середньомісячна температура повітря в Києві за календарне літо 2025 року становила 20,6 градуса тепла. Це на 0,2 градуса вище за кліматичну норму.

За прогнозом Укргідрометценту, у жовтні 2025 року середня температура повітря в Україні коливатиметься від 7 до 13 градусів тепла. Це приблизно на 1 градус вище від кліматичної норми.

