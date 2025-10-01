ua en ru
Сентябрь 2025 года стал 13-м среди самых теплых в истории Киева

Украина, Среда 01 октября 2025 12:41
Сентябрь 2025 года стал 13-м среди самых теплых в истории Киева Фото: в Киеве было теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Начало осени в Киеве оказалось довольно теплым. Температура в Киеве постепенно упала с 31 до 5 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным климатологов, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила 16,8 градусов, что выше климатической нормы на 1,9 градусов. Нынешний сентябрь стал 13 среди самых теплых в столице с начала наблюдений.

Холоднее всего было 26 сентября, когда минимальная температура снизилась под утро до 4,7 градусов тепла.

Теплее всего было 1 числа, когда максимальная температура повысилась до 31,1 градусов тепла.

Осадков на проспекте Науки выпало 44 мм или 78% месячной нормы.
Погода в Киеве

Погода в Киеве

По данным Центральной геофизической обсерватории, 24 сентября в Киеве зафиксировали начало метеорологической осени. Она наступила на неделю позже климатической нормы.

Лето в Украине не было жарким. Среднемесячная температура воздуха в Киеве за календарное лето 2025 года составила 20,6 градуса тепла. Это на 0,2 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Укргидрометцента, в октябре 2025 года средняя температура воздуха в Украине будет колебаться от 7 до 13 градусов тепла. Это примерно на 1 градус выше климатической нормы.

