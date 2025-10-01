ua en ru
Заморозки будуть звичним явищем: прогноз Укргідрометцентру на жовтень

Україна, Середа 01 жовтня 2025 08:10
Заморозки будуть звичним явищем: прогноз Укргідрометцентру на жовтень Фото: у жовтні заморозки будуть звичними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У жовтні 2025 року середня температура повітря в Україні коливатиметься від +7 до +13 градусів. Це приблизно на 1 градус вище від кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

Осінні зміни

Синоптики зазначають, що заморозки у першій половині жовтня для України є звичним явищем.

Перехід середньої добової температури нижче +8 градусів відбудеться у третій декаді жовтня. У більшості північних областей похолодання розпочнеться вже у другій декаді, а на півдні та Закарпатті – на початку листопада.

Температурні рекорди

Абсолютний мінімум температури у жовтні коливається від -5 до -16 градусів. У північних, центральних, східних регіонах та в Карпатах місцями можливі -17...-23 градуси, а в Криму зазвичай -0...-3.

Максимальні ж показники становлять +26...+34 градуси. У Запорізькій області та Криму вони сягають +35, а на високогір’ї Карпат - до +20...+21 градуса.

Опади в жовтні

За прогнозом, місячна кількість опадів складе 31 - 77 мм. У Карпатах та горах Криму очікується від 51 до 101 мм, що становить близько 80 - 120% норми.

За багаторічними спостереженнями, середній показник опадів для жовтня становить 29 - 54 мм. У горах він значно вищий: у Карпатах 64 - 84 мм, на Закарпатті 86 - 106 мм, а на високогір’ї Карпат може досягати 129 мм.

Осінь в Києві

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 24 вересня в Києві зафіксували початок метеорологічної осені. Вона настала на тиждень пізніше за кліматичну норму.

Літо в Україні не було спекотним. Середньомісячна температура повітря в Києві за календарне літо 2025 року становила 20,6 градуса тепла. Це на 0,2 градуса вище за кліматичну норму.

