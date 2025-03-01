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Венса після сварки з Зеленським зустріли проукраїнським протестом у Вермонті

США, Субота 01 березня 2025 22:48
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Венса після сварки з Зеленським зустріли проукраїнським протестом у Вермонті Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після вчорашньої сварки з українським президентом Володимиром Зеленським віцепрезидента США Джей Ді Венса зустріли мітингарі. Протест відбувся на гірськолижному курорті, де він планував відпочинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Boston Globe.

За даними ЗМІ, понад 700 протестувальників стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси. Люди вигукували, співали пісні та тримали плакати проти Венса та чинної влади.

Демонстрація, що була організована перед автозаправними станціями та магазином лижного одягу, сповільнила рух, оскільки водії, які, як виявилося, здебільшого підтримували акцію, сигналили на знак схвалення. Ба більше, протестувальники навіть підготували автомобільну колону.

"У мене просто була справді емоційна, сильна, інтуїтивна реакція на те, що вчора здалося мені майже політичним трюком або засідкою. Бачити, як наш президент (Дональд Трамп, - ред.) і віцепрезидент розмовляли з Зеленським у такий спосіб, було надзвичайно тривожно і боляче. Я не думаю, що наш президент розуміє історію, і я вважаю, що це дуже сумно", - пояснила одна з мітингарів.

Нині у мережі активно ширяться фото та відео з протесту.

Сварка Зеленського з Трампом та Венсом

Нагадаємо, що вчора, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. В Білому домі відбулося засідання президента України Володимира Зеленського з президентом та віце-президентом США Дональдом Трампом і Дж.Д. Вансом.

Лідери зокрема мали підписати угоду щодо українських мінералів.

Однак під час спілкування у Білому домі між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом сталася суперечка, яка стосувалася війни в Україні.

Після сварки Трамп зібрався зі своїми ключовими радниками в Овальному кабінеті. Пізніше Володимир Зеленський достроково поїхав з Білого дому.

Трамп звинуватив президент України, що той нібито не готовий до миру.

Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що Європа вступилась за Україну на фоні сварки Зеленського та Трампа. Детальніше по заяви лідерів європейських країн та організацій можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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