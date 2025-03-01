Венса після сварки з Зеленським зустріли проукраїнським протестом у Вермонті

Після вчорашньої сварки з українським президентом Володимиром Зеленським віцепрезидента США Джей Ді Венса зустріли мітингарі. Протест відбувся на гірськолижному курорті, де він планував відпочинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Boston Globe .

За даними ЗМІ, понад 700 протестувальників стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси. Люди вигукували, співали пісні та тримали плакати проти Венса та чинної влади.

Демонстрація, що була організована перед автозаправними станціями та магазином лижного одягу, сповільнила рух, оскільки водії, які, як виявилося, здебільшого підтримували акцію, сигналили на знак схвалення. Ба більше, протестувальники навіть підготували автомобільну колону.

Wow: JD Vance is apparently skiing in Vermont this weekend and the locals aren’t having it. Thousands have lined the streets in protest. pic.twitter.com/ngbRc0zPoG — Matt McDermott (@mattmfm) March 1, 2025

"У мене просто була справді емоційна, сильна, інтуїтивна реакція на те, що вчора здалося мені майже політичним трюком або засідкою. Бачити, як наш президент (Дональд Трамп, - ред.) і віцепрезидент розмовляли з Зеленським у такий спосіб, було надзвичайно тривожно і боляче. Я не думаю, що наш президент розуміє історію, і я вважаю, що це дуже сумно", - пояснила одна з мітингарів.

Нині у мережі активно ширяться фото та відео з протесту.