Венса після сварки з Зеленським зустріли проукраїнським протестом у Вермонті

За даними ЗМІ, понад 700 протестувальників стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси. Люди вигукували, співали пісні та тримали плакати проти Венса та чинної влади.

Демонстрація, що була організована перед автозаправними станціями та магазином лижного одягу, сповільнила рух, оскільки водії, які, як виявилося, здебільшого підтримували акцію, сигналили на знак схвалення. Ба більше, протестувальники навіть підготували автомобільну колону.

Wow: JD Vance is apparently skiing in Vermont this weekend and the locals aren’t having it. Thousands have lined the streets in protest. pic.twitter.com/ngbRc0zPoG