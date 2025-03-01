Вэнса после ссоры с Зеленским встретили проукраинским протестом в Вермонте

После вчерашней ссоры с украинским президентом Владимиром Зеленским вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили митингующие. Протест состоялся на горнолыжном курорте, где он планировал отдых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Boston Globe .

По данным СМИ, более 700 протестующих стояли на тротуарах и снежных заносах вдоль трассы. Люди выкрикивали, пели песни и держали плакаты против Венса и действующей власти.

Демонстрация, организованная перед автозаправочными станциями и магазином лыжной одежды, замедлила движение, поскольку водители, которые, как оказалось, в основном поддерживали акцию, сигналили в знак одобрения. Более того, протестующие даже подготовили автомобильную колонну.

Ух ты: JD Vance, видимо, катается на лыжах в Вермонте в эти выходные, и местные жители не в восторге. Тысячи выстроились на улицах в знак протеста. pic.twitter.com/ngbRc0zPoG - Matt McDermott (@mattmfm) 1 марта 2025 г.

"У меня просто была действительно эмоциональная, сильная, интуитивная реакция на то, что вчера показалось мне почти политическим трюком или засадой. Видеть, как наш президент (Дональд Трамп, - ред.) и вице-президент разговаривали с Зеленским таким образом, было очень тревожно и больно. Я не думаю, что наш президент понимает историю, и я считаю, что это очень печально", - пояснила одна из митингующих.

Сейчас в сети активно распространяются фото и видео с протеста.