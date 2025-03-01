Вэнса после ссоры с Зеленским встретили проукраинским протестом в Вермонте
После вчерашней ссоры с украинским президентом Владимиром Зеленским вице-президента США Джей Ди Вэнса встретили митингующие. Протест состоялся на горнолыжном курорте, где он планировал отдых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Boston Globe.
По данным СМИ, более 700 протестующих стояли на тротуарах и снежных заносах вдоль трассы. Люди выкрикивали, пели песни и держали плакаты против Венса и действующей власти.
Демонстрация, организованная перед автозаправочными станциями и магазином лыжной одежды, замедлила движение, поскольку водители, которые, как оказалось, в основном поддерживали акцию, сигналили в знак одобрения. Более того, протестующие даже подготовили автомобильную колонну.
Ух ты: JD Vance, видимо, катается на лыжах в Вермонте в эти выходные, и местные жители не в восторге. Тысячи выстроились на улицах в знак протеста. pic.twitter.com/ngbRc0zPoG- Matt McDermott (@mattmfm) 1 марта 2025 г.
"У меня просто была действительно эмоциональная, сильная, интуитивная реакция на то, что вчера показалось мне почти политическим трюком или засадой. Видеть, как наш президент (Дональд Трамп, - ред.) и вице-президент разговаривали с Зеленским таким образом, было очень тревожно и больно. Я не думаю, что наш президент понимает историю, и я считаю, что это очень печально", - пояснила одна из митингующих.
Сейчас в сети активно распространяются фото и видео с протеста.
Сотни протестующих сорвали запланированный отпуск JD Vance в Вермонте #3E #EndImpunity #StandWithUkraine pic.twitter.com/2Mt412XRcK- Anonymous (@YourAnonCentral) 1 марта 2025 г.
Ссора Зеленского с Трампом и Вэнсом
Напомним, что вчера, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. В Белом доме состоялось заседание президента Украины Владимира Зеленского с президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Дж.Д. Вансом.
Лидеры в частности должны были подписать соглашение по украинским минералам.
Однако во время общения в Белом доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине.
После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно уехал из Белого дома.
Трамп обвинил президент Украины, что тот якобы не готов к миру.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
Заметим, что Европа вступилась за Украину на фоне ссоры Зеленского и Трампа. Подробнее о заявлениях лидеров европейских стран и организаций можно узнать в материале РБК-Украина.
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