Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський не готовий до миру за участі США. Він також звинуватив українського президента у неповазі до Штатів.

Трамп зауважив, що сьогодні в нього з Зеленським відбулась дуже змістовна зустріч у Білому домі.

"Ми дізналися багато такого, чого ніколи не можна було б зрозуміти без розмови під таким вогнем та тиском. неймовірно, що виходить назовні завдяки емоціям, і я визначив для себе, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу у переговорах", - сказав американський президент.

Водночас він наголосив, що йому не потрібна перевага, натомість він хоче миру.

"Він (Зеленський, - ред.) виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру", - додав Трамп.