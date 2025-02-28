Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський не готовий до миру за участі США. Він також звинуватив українського президента у неповазі до Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Трампа.
Трамп зауважив, що сьогодні в нього з Зеленським відбулась дуже змістовна зустріч у Білому домі.
"Ми дізналися багато такого, чого ніколи не можна було б зрозуміти без розмови під таким вогнем та тиском. неймовірно, що виходить назовні завдяки емоціям, і я визначив для себе, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка буде залучена, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу у переговорах", - сказав американський президент.
Водночас він наголосив, що йому не потрібна перевага, натомість він хоче миру.
"Він (Зеленський, - ред.) виявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру", - додав Трамп.
Візит Зеленського до США
Нагадаємо, що сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США.
Глава держави вже провів зустріч з американськими сенаторами та з президентом США Дональдом Трампом.
Під час спілкування з журналістами між Зеленським і Трампом виникла сварка, яка стосувалася війни в Україні.
Глава української держави нагадав про те, що війна в Україні не закінчилася, ні за Барака Обами, ні за Дональда Трампа, ні за Джо Байдена. Це викликало різку реакцію у віцепрезидента США Джей ді Венса, а потім і у Трампа.
Детальніше про зустріч Зеленського з Трампом - у матеріалі РБК-Україна.
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