Венс зробив заяву щодо претензій РФ на території України

Так посадовець США відповів на запитання ведучої стосовно позиції Вашингтона на тлі його минулої заяви про те, що РФ вимагає занадто багато в угоді щодо врегулювання війни з Україною, та чи не настав час посилити військову підтримку України з боку Штатів.

"Ну, подивимося, що буде, звичайно. Але подивіться, ми знали, що Росія вимагатиме занадто багато", - зазначив Венс.

Віце-президент США наголосив, що РФ "не може розраховувати на територію України, яку вона ще навіть не завоювала".

Також Венс додав, що "усі знали, що Росія буде просити занадто багато, бо вона "перемагає на фронті".

На думку американського топ-посадовця, разом з тим "українці хочуть припинити вогонь, на його думку, через те, що справи "йдуть не дуже добре".

"І наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною, але Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала", - сказав Венс.

Крім того, віце-президент США знову висловився про можливість виходу Вашингтона з переговорів щодо припинення російсько-української війни. Він пояснив, що це може відбутися у разі, якщо "Росія вестиме їх (переговори, - ред.) недобросовісно"

"Ми знали, що росіяни проситимуть більше, ніж ми можемо запропонувати. Саме так часто відбуваються переговори. Мене це не турбує. Мене б турбувало, якби ми дійшли висновку, що росіяни ведуть переговори недобросовісно. І якщо це станеться, так, ми вийдемо з переговорів", - розповів Венс.

Між тим американський посадовець переконаний, що "факт, що росіяни взагалі пропонують мирний план - це прорив", і те, що "українці пропонують конкретну пропозицію - це вже прорив".

"Але ми повинні спробувати трохи зблизити ці сторони, щоб досягти міцного миру. Ми ще не там. Ми продовжуватимемо над цим працювати, доки не вирішимо, що зрештою не зможемо досягти жодного прогресу", - наголосив Венс.

Vice President @JDVance describes the Trump administration's Russia-Ukraine war strategy and addresses the economic impact of tariffs with @marthamaccallum. pic.twitter.com/n0H4esx6ha