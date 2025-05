Вэнс сделал заявление о претензиях РФ на территории Украины

Так чиновник США ответил на вопрос ведущей относительно позиции Вашингтона на фоне его прошлого заявления о том, что РФ требует слишком много в соглашении по урегулированию войны с Украиной, и не пришло ли время усилить военную поддержку Украины со стороны Штатов.

"Ну, посмотрим, что будет, конечно. Но посмотрите, мы знали, что Россия будет требовать слишком много", - отметил Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что РФ "не может рассчитывать на территорию Украины, которую она еще даже не завоевала".

Также Вэнс добавил, что "все знали, что Россия будет просить слишком много, потому что она "побеждает на фронте".

По мнению американского топ-чиновника, вместе с тем "украинцы хотят прекратить огонь, по его мнению, из-за того, что дела "идут не очень хорошо".

"И наша позиция заключается в том, что мы не хотим, чтобы Украина распалась. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной, но Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала", - сказал Вэнс.

Кроме того, вице-президент США вновь высказался о возможности выхода Вашингтона из переговоров по прекращению российско-украинской войны. Он пояснил, что это может произойти в случае, если "Россия будет вести их (переговоры, - ред.) недобросовестно"

"Мы знали, что россияне будут просить больше, чем мы можем предложить. Именно так часто происходят переговоры. Меня это не беспокоит. Меня бы беспокоило, если бы мы пришли к выводу, что россияне ведут переговоры недобросовестно. И если это произойдет, да, мы выйдем из переговоров", - рассказал Вэнс.

Между тем американский чиновник убежден, что "факт, что россияне вообще предлагают мирный план - это прорыв", и то, что "украинцы предлагают конкретное предложение - это уже прорыв".

"Но мы должны попытаться немного сблизить эти стороны, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не там. Мы будем продолжать над этим работать, пока не решим, что в конце концов не сможем достичь никакого прогресса", - подчеркнул Вэнс.

Vice President @JDVance describes the Trump administration's Russia-Ukraine war strategy and addresses the economic impact of tariffs with @marthamaccallum. pic.twitter.com/n0H4esx6ha