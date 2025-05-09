Вэнс сделал заявление о претензиях РФ на территории Украины

Вашингтон стремится к сохранению суверенитета Украины по итогам потенциального прекращения российской захватнической войны. При этом Москва не может рассчитывать на "подарок" ей украинских территорий, которые не были оккупированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса в эфире Fox News .

Так чиновник США ответил на вопрос ведущей относительно позиции Вашингтона на фоне его прошлого заявления о том, что РФ требует слишком много в соглашении по урегулированию войны с Украиной, и не пришло ли время усилить военную поддержку Украины со стороны Штатов.

"Ну, посмотрим, что будет, конечно. Но посмотрите, мы знали, что Россия будет требовать слишком много", - отметил Вэнс.

Вице-президент США подчеркнул, что РФ "не может рассчитывать на территорию Украины, которую она еще даже не завоевала".

Также Вэнс добавил, что "все знали, что Россия будет просить слишком много, потому что она "побеждает на фронте".

По мнению американского топ-чиновника, вместе с тем "украинцы хотят прекратить огонь, по его мнению, из-за того, что дела "идут не очень хорошо".

"И наша позиция заключается в том, что мы не хотим, чтобы Украина распалась. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной, но Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала", - сказал Вэнс.

Кроме того, вице-президент США вновь высказался о возможности выхода Вашингтона из переговоров по прекращению российско-украинской войны. Он пояснил, что это может произойти в случае, если "Россия будет вести их (переговоры, - ред.) недобросовестно"

"Мы знали, что россияне будут просить больше, чем мы можем предложить. Именно так часто происходят переговоры. Меня это не беспокоит. Меня бы беспокоило, если бы мы пришли к выводу, что россияне ведут переговоры недобросовестно. И если это произойдет, да, мы выйдем из переговоров", - рассказал Вэнс.

Между тем американский чиновник убежден, что "факт, что россияне вообще предлагают мирный план - это прорыв", и то, что "украинцы предлагают конкретное предложение - это уже прорыв".

"Но мы должны попытаться немного сблизить эти стороны, чтобы достичь прочного мира. Мы еще не там. Мы будем продолжать над этим работать, пока не решим, что в конце концов не сможем достичь никакого прогресса", - подчеркнул Вэнс.

Vice President @JDVance describes the Trump administration's Russia-Ukraine war strategy and addresses the economic impact of tariffs with @marthamaccallum. pic.twitter.com/n0H4esx6ha — Fox News (@FoxNews) May 8, 2025

Вопрос мирных переговоров

Напомним, при посредничестве США продолжаются переговоры по завершению российско-украинской войны, на фоне которых Вашингтон уже несколько раз заявлял о возможности прекращения своей роли посредника, если не будет прогресса.

Здесь стоит отметить, что Украина согласилась на предложение Штатов о всеобъемлющем прекращении огня на 30 дней. Однако Россия не дала на это своего согласия, и Москва начала озвучивать различные условия.

7 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон уже хочет "выйти за рамки" 30-дневного перемирия, и обсуждать долгосрочное урегулирование. Также Вэнс озвучил мнение, что РФ выдвигает слишком большие требования для прекращения войны, и несмотря на это - переговоры о достижении мира продолжаются.

Недавно президент США Дональд Трамп признал, что переговоры по завершению войны между РФ и Украиной - сложнее, чем ожидалось. По его словам, достижение потенциального мирного соглашения требует больше времени и усилий.

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Россия может согласиться на прекращение огня на 30 дней, но для этого необходимо давление со стороны США.