Поступка Росії? США хочуть "вийти за рамки" 30-денного перемир'я, - Венс

США більше не хочуть зациклюватися на ідеї перемир'я між Україною і Росією як мінімум на 30 днів. Вашингтон змінив свою позицію після відмови Москви піти на такий крок.

Як передає РБК-Україна , про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

На думку Венса, українці та росіяни поки що не готові до мирних переговорів, оскільки бойові дії тривають.

При цьому віцепрезидент нагадав, що Україна погодилася на ідею Вашингтона про 30-денне повне припинення вогню, і США це цінують. Але Росія заявила, що така ідея "не відповідає їхнім стратегічним інтересам".

"Тому ми намагаємося вийти за рамки зацикленості на 30-денному припиненні вогню і зосередитися на тому, який вигляд може мати довгострокове врегулювання. Ми намагаємося послідовно просувати процес уперед", - додав він.