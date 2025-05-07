Поступка Росії? США хочуть "вийти за рамки" 30-денного перемир'я, - Венс
США більше не хочуть зациклюватися на ідеї перемир'я між Україною і Росією як мінімум на 30 днів. Вашингтон змінив свою позицію після відмови Москви піти на такий крок.
Як передає РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
На думку Венса, українці та росіяни поки що не готові до мирних переговорів, оскільки бойові дії тривають.
При цьому віцепрезидент нагадав, що Україна погодилася на ідею Вашингтона про 30-денне повне припинення вогню, і США це цінують. Але Росія заявила, що така ідея "не відповідає їхнім стратегічним інтересам".
"Тому ми намагаємося вийти за рамки зацикленості на 30-денному припиненні вогню і зосередитися на тому, який вигляд може мати довгострокове врегулювання. Ми намагаємося послідовно просувати процес уперед", - додав він.
Ідея про перемир'я
Нагадаємо, США запропонували Україні та Росії почати повне припинення вогню щонайменше на 30 днів ще в березні. Україна одразу погодилася, а Росія поставила жорсткі умови для такого кроку.
Після цього міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виправдовував відмову побоюванням, що під час перемир'я Україна посилиться новою зброєю і солдатами. Також він запевняв, що для такого припинення вогню "нікому проводити моніторинг".
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський наголошував, що Росія може погодитися на припинення вогню на 30 днів, але для цього необхідний тиск з боку США.
Вашингтон поки що так і не почав тиснути на Москву з такою метою. Натомість Дональд Трамп лише кілька разів пригрозив Росії новими санкціями.
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