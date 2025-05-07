ua en ru
Ср, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Просять занадто багато". У США розкритикували вимоги РФ щодо завершення війни в Україні

США, Середа 07 травня 2025 17:23
UA EN RU
"Просять занадто багато". У США розкритикували вимоги РФ щодо завершення війни в Україні Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У США вважають, що Росія висуває завеликі вимоги для припинення війни. Попри це, переговори про досягнення миру продовжуються.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.

За словами Венса, американський лідер Дональд Трамп фактично змушує росіян сказати: "ось що ми хотіли б отримати, щоб припинити конфлікт".

"Ви можете вважати, що запит занадто значний. І, звісно, перша мирна пропозиція, яку росіяни поклали на стіл, викликала в нас таку реакцію: "Ви просите занадто багато", - повідомив віцепрезидент.

Однак він зауважив, що саме так і проходять переговори. Венс також зазначив, що не можна сказати, що росіяни не зацікавлені у врегулюванні цього питання.

"Я б сказав, що зараз росіяни вимагають певного набору вимог, певного набору поступок, щоб покласти край конфлікту. Ми вважаємо, що вони просять занадто багато", - пояснив він.

Водночас Венс наголосив, що українці також мають велике значення, адже це інша сторона.

"Вони - інша сторона, принаймні в прямому конфлікті, і ми маємо запитати, що потрібно українцям, що їм потрібно для успішного завершення цього конфлікту, і ми збираємося продовжувати цю розмову. Президент сказав, що ми продовжимо цю розмову", - підсумував віцепрезидент.

США намагаються завершити війну в Україні

Сполучені Штати Америки активно залучені до пошуку шляхів завершення війни в Україні, підтримуючи дипломатичні зусилля та ведучи переговори з обома сторонами конфлікту. Однак останнім часом Вашингтон висловлює занепокоєння через відсутність прогресу.

Державний департамент США неодноразово наголошував, що подальша участь у мирному процесі залежить від конструктивності позицій Києва та Москви. Речниця Держдепу Теммі Брюс зазначила, що якщо прогресу не буде, США можуть відступити від ролі посередника в переговорах.

Президент США Дональд Трамп визнав, що переговори щодо завершення війни в Україні є складнішими, ніж очікувалося, і що досягнення угоди потребує більше часу та зусиль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна Росії проти України Окупанти Джей Ді Венс
NEWS
Дрони СБУ атакували ключові оборонні заводи в тилу Росії, - джерела
Дрони СБУ атакували ключові оборонні заводи в тилу Росії, - джерела
DAILY
Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні
Мілан Лєліч, Роман Кот Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні