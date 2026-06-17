США показали повний текст угоди з Іраном з 14 пунктів

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Сьогодні, 17 червня, США оприлюднили офіційний текст меморандуму про взаєморозуміння з Іраном, досягнутого минулих вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Документ під назвою "Ісламабадський меморандум про взаєморозуміння між США та Ісламською Республікою Іран" показали після протестів з приводу того, що його текст дотепер не було оприлюднено. Читайте також: Трамп назвав умову для відновлення ударів по Ірану Нижче наведено повний офіційний текст: Ісламська Республіка Іран та США разом зі своїми союзниками у нинішній війні під час підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння оголошують про негайне та постійне припинення війни на всіх фронтах, включаючи Ліван, та беруть на себе зобов’язання надалі не вчиняти один щодо одного жодних ворожих дій, а також утримуватися від погрози силою чи застосування сили один проти одного. Остаточна угода підтвердить положення цієї статті та інших статей. Ісламська Республіка Іран та США зобов’язуються поважати суверенітет і територіальну цілісність одна одної та утримуватися від втручання у внутрішні справи одна одної. Ісламська Республіка Іран та США зобов’язуються вести переговори та досягти остаточної угоди протягом максимального терміну в 60 днів. Цей термін може бути продовжено за взаємною згодою сторін. Негайно після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння США скасують морську блокаду та не допустять жодних втручань чи перешкод, спрямованих проти Ісламської Республіки Іран, а також у максимально можливий термін - 30 днів - повністю відновлять судноплавство. Рух суден має бути пропорційним обсягу морського трафіку Ісламської Республіки Іран до початку війни. США також беруть на себе зобов’язання вивести свої сили з прилеглих районів протягом 30 днів після укладення остаточної угоди. Після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння Ісламська Республіка Іран негайно вживе заходів для забезпечення відновлення протягом 30 днів руху торговельних суден з Перської затоки до Оманської затоки та назад у обсягах, що існували до війни, з урахуванням необхідності усунення технічних перешкод та знешкодження мін, чим займеться Іран. США спільно зі своїми регіональними партнерами зобов’язуються розробити узгоджений обома сторонами комплексний план відновлення та економічного розвитку Ісламської Республіки Іран, який передбачатиме фінансування в розмірі не менше 300 млрд доларів. Механізм реалізації цього плану, як частини остаточної угоди, буде розроблено протягом 60 днів. США зобов’язуються, відповідно до графіку, який буде узгоджено в рамках остаточної угоди, скасувати всі види санкцій, що діють стосовно Ісламської Республіки Іран, включаючи резолюції Ради Безпеки ООН та Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), а також усі односторонні санкції США, як первинні, так і вторинні. Ісламська Республіка Іран підтверджує, що ніколи не вироблятиме ядерну зброю. Ісламська Республіка Іран та США домовилися про те, що питання щодо збагаченого матеріалу, а також усі інші взаємно узгоджені питання, пов’язані з ядерною діяльністю, включаючи ядерні потреби Ірану, будуть належним чином врегульовані в остаточній угоді; остаточна угода закріпить положення цієї статті. Ісламська Республіка Іран та США погодилися, що до укладення остаточної угоди зберігатиметься статус-кво: Іран зберігає поточні параметри своєї ядерної програми, а США не вводитимуть проти Ірану нові санкції та не посилюватимуть свою військову присутність у регіоні. США беруть на себе зобов’язання, що одразу після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння і до дати скасування санкцій Міністерство фінансів США видаватиме дозволи на експорт іранської нафти, нафтохімічної продукції та її похідних, а також на усі супутні послуги, включаючи банківські, страхові, транспортні та подібні. США зобов’язуються, що в міру просування переговорів до укладення остаточної угоди, заморожені або обмежені в обігу кошти та активи Ісламської Республіки Іран будуть розблоковані та стануть повністю доступними. Ці кошти, незалежно від того, чи знаходяться вони на основному рахунку, чи перераховані на інші рахунки, можуть використовуватися для будь-яких остаточних виплат бенефіціарам, визначеним Центральним банком Ісламської Республіки Іран, і будуть повністю доступні для використання. США зобов’язуються видавати для цього всі необхідні дозволи та ліцензії. Ісламська Республіка Іран та США домовилися про створення механізму реалізації, покликаного забезпечити успішне виконання Остаточної угоди та дотримання зобов’язань за нею в майбутньому. Після підписання цього Меморандуму про взаєморозуміння та отримання гарантій щодо початку виконання статей 4, 5, 10 і 11 цього Меморандуму, а також продовження реалізації передбачених ними заходів, Ісламська Республіка Іран та США розпочнуть переговори щодо остаточної угоди виключно стосовно решти статей. Остаточна угода буде затверджена резолюцією Ради Безпеки ООН, яка матиме обов’язкову силу.