Венс не едет в Швейцарию на переговоры с Ираном по ядерной программе: в чем дело
Белый дом заявил в четверг вечером, что вице-президент Джей Ди Венс отложил визит в Швейцарию для проведения нового раунда переговоров с Ираном по поводу его ядерной программы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Известно, что команда во главе с Венсом была готова к отъезду, но отложила его, сославшись на сложную логистику переговоров. А именно причина заключается в продолжающейся военной кампании Израиля в Ливане, из-за чего иранские представители также не отправились на переговоры.
Отсрочка переговоров произошла после того, как США заявили о снятии блокады, позволив нефтяным танкерам свободно перемещаться через Ормузский пролив после нескольких месяцев, когда использование этого критически важного канала было невозможно.
Республиканцы недовольны соглашением
Первоначальное соглашение между США и Ираном вызвало резкую критику со стороны некоторых членов Конгресса США, в частности нескольких республиканцев в Конгрессе. Они обеспокоены тем, что Вашингтон слишком много уступил Ирану, ослабив санкции и создав потенциальный фонд в размере 300 миллиардов долларов для помощи в восстановлении.
В связи с этим Венс пошел на довольно необычный шаг, появившись в Белом доме, чтобы защитить соглашение. Он утверждал, что, хотя оно и предполагает уступки, Иран сначала должен выполнить требования США.
"Когда они будут демонстрировать более добросовестное поведение, мы сможем усилить экономические льготы", - сказал он.
"Если же они ослабят свое добросовестное поведение, мы можем отменить эти меры", - подытожил вице-президент.
Как известно, на дняхСША и Иран уже официально подписали «меморандум о взаимопонимании».Для утверждения окончательного соглашения сторонам предстоит урегулировать, как минимум, вопрос о ядерной программе Тегерана.
Как сообщалось, США обнародовали полный текст соглашения с Ираном, состоящего из 14 пунктов. В него входит разблокирование Ормуза, что фактически уже произошло.