Вэнс ответил на предложение Ирана передать России обогащенный уран

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не планирует передавать России обогащенный иранский уран в рамках переговоров с Тегераном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вэнса во время брифинга в Белом доме.

По словам вице-президента США, такой сценарий никогда не входил в планы американской администрации.

"Сейчас мы не планируем, чтобы Россия получила обогащенный иранский уран. Мы никогда этого не планировали", - заявил Вэнс.

Он добавил, что вопросы ядерной сделки и других спорных тем решаются путем переговоров, а сообщения о возможной передаче урана РФ не соответствуют официальной позиции Вашингтона.

"Я видел некоторые сообщения по этому поводу. Не знаю, откуда они взялись, но президент будет продолжать переговоры по соглашению", - отметил вице-президент США.

По словам Вэнса, Иран также не поднимал вопрос передачи обогащенного урана России во время контактов с США.

"Мне кажется, что иранцы не были бы особенно в восторге от этого. И я знаю, что президент (Трамп - ред.) тоже не особо в восторге от этого", - добавил он.